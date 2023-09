Carmen Barbieri se hartó de Yanina Latorre y recordó lo peor de su pasado: "No quisiera"

Carmen Barbieri explotó de furia en vivo contra Yanina Latorre. La serie de comentarios picantes de la conductora de Mañanísima contra la panelista de LAM.

Carmen Barbieri es una exvedette, actriz, comediante y conductora de televisión de 68 años que actualmente está al frente del ciclo Mañanísima por Ciudad Magazine. Allí descargó toda su furia en pleno vivo contra Yanina Latorre y la picanteó recordándole uno de los peores momentos ocurridos en su vida.

Yanina Latorre se acordó de la infidelidad de Fede Bal a Sofía Aldrey y acusó a Carmen Barbieri de burlarse de esa situación. Es por eso que la conductora de Mañanísima no dudó y, cuando volvieron al piso, se sacó furiosa contra la panelista que trabaja con Ángel De Brito.

"¡¿Quién te creés que sos?! ¿La dueña de la televisión? ¿Cuánto hace que estás en la tele? ¿De dónde venís? ¿¡Quién sos para decir que yo me burlaba de Sofía Aldrey!? ¡La amo! ¿Qué estás diciendo? Es la ex de mi hijo. Es una mujer que amo, admiro y respeto ¿Cómo me voy a burlar?", lanzó Carmen a los gritos. "¡Estúpida! ¡Sos estúpida! ¡Tarada! ¿Por qué no mirás bien lo que hacíamos? ¡Jugábamos! Trato de que la gente en la casa se ría, disfrute y hablábamos de lo que había pasado", agregó defendiéndose.

En ese momento, se solidarizó con la expareja de su hijo Fede Bal por lo que sucedió y aprovechó para acordarse del momento en que Diego Latorre cometió adulterio con Natacha Jaitt años atrás. "No quisiera que se repita con otras personas. Porque yo pasé un momento terrible y vos también. A vos te cagaron, te metieron los cuernos. Cómo habrás llorado y sufrido... ¡Lo que habrás adelgazado! Si yo bajé de peso que soy gordita, imaginate vos, mi amor", soltó de manera contundente. Luego entre Pampito y Estefi Berardi intentaron calmar las aguas y continuaron con la dinámica del programa.

Estefi Berardi escrachó a Yanina Latorre al aire: "Lo va a explicar"

Estefi Berardi trajo de vuelta la polémica por la filtración de los chats picantes que habría mantenido con Fede Bal y apuntó directamente contra Yanina Latorre, a quien llevará a juicio oral tras no llegar a una mediación intermedia. "Sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí", sentenció la panelista de televisión.

En el programa Poco Correctos (El Trece), Estefi Berardi contó las actualizaciones de su enfrentamiento con la "angelita" tras la filtración de sus conversaciones con Fede Bal y la divulgación de información privada sin permiso, y sentenció: "Se supo que hubo una audiencia hoy, lo que pasa es confidencial, no se puede contar, pero no hubo acuerdo, así que vamos a juicio oral".

"Lo va a explicar seguramente mejor Burlando, que es mi abogado, pero es por la difusión de información obtenida de manera ilegal. El tráfico de información obtenida de manera ilegal que a mí me adjudicaron, nadie me vino a preguntar ni a chequear nada. A partir de eso, yo sentí que ejercieron mucha violencia de género sobre mí, sobre una supuesta situación que, ponele que pasó o no pasó, que es lo menos importante, pero por qué ese maltrato y ese hostigamiento de que querer obligar a que una mujer diga con quién se acuesta, en el año 2023. Eso es como un montón, por eso voy contra quienes voy", agregó.

Del otro lado, la periodista María Belén Ludueña esgrimió que pudo ponerse en comunicación con Yanina Latorre y contó lo que le dijo: "Yanina, muy tranquila, me dijo: 'No tengo mucho para contarles, esto duró tres minutos. Si querés saber algo más, habla con mi abogada'. Hablé con Elba y me dijo: '¿Por qué no le inicia acciones a Marcela Tauro?'". Directa, Estefi Berardi retrucó: "No creo que sea una mala persona, pude hablar con ella y me pidió disculpas".