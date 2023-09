Carmen Barbieri se quebró al revelar su momento más duro: "Murió en mis brazos"

Carmen Barbieri rompió en llanto al aire en Mañanísima al recordar el calvario que vivió, en medio de su pelea con Yanina Latorre.

Carmen Barbieri es una exvedette, actriz, comediante y conductora de televisión de 68 años que actualmente está al frente del ciclo Mañanísima (Ciudad Magazine). Durante las últimas emisiones del programa, protagonizó un fuerte enfrentamiento con Yanina Latorre, luego de que la panelista de LAM (América TV) se metiera en la polémica entre su hijo, Federico Bal, y su expareja Sofía Aldrey. En medio de este tenso ida y vuelta, la diva rompió en llanto al aire en su programa al recordar el difícil momento personal que vivió años atrás con un ser querido.

La guerra se desató cuando Carmen le recordó a Yanina que ella también sufrió infidelidades por parte de su marido, y que por esta razón, es un tema demasiado delicado y doloroso como para exponerlo en televisión. En respuesta, la esposa de Diego Latorre soltó: "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada; te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé". A la capocómica le dolieron profundamente sus declaraciones y no pudo evitar romper en llanto al recordar aquel duro momento de su vida.

"¿Cómo dice que yo le limpiaba el culo? ¡Habla de un hombre que está muerto! Era un hombre enfermo que murió en mis brazos. Sufrió tantos años cáncer...", se lamentó Barbieri, angustiada. "¿Cómo permite el canal que ella hable así?", se preguntó, indignada y entre lágrimas. "Sí, me engañó y me separé, pero mi hijo me preguntó a dónde iba a ir su papá. ¿Cómo permiten que esta señora siga ensuciando la vida de la gente?", insistió. Y cerró: "Es para hacerle un juicio. Es el papá de mi hijo, y no se puede defender".

Yanina Latorre acusó a Carmen Barbieri de haber atentado contra la carrera de sus colegas

En medio de su enfrentamiento, Yanina Latorre redobló la apuesta y acusó a Carmen de haber utilizado el problema de salud de su marido para obtener atención mediática. "Puedo contar que Carmen Barbieri le lavó el orto al marido (Santiago Bal) porque lo contó ella. Fuiste al teatro, hiciste un monólogo entero riéndote de que al viejo no se le paraba, ¿y ahora llorás? ¡Sos una loca, Carmen Barbieri! Me calenté y yo estaba tranquila", comenzó diciendo la "angelita".

"Me dice ‘sin apellido’, tengo un talento innato, hermosa. Me brota, esto no lo escribí. Hablo, no me equivoco, no cometo furcios, tengo sujeto y predicado, tengo una sintaxis perfecta, amor", sumó. Luego, cuestionó al abogado de la diva y agregó: "Contale a la gente que el abogado que tenés ahí era tu fan y va ahí porque fue a la salida del teatro, te sacaste cuatro selfies y lo sentaste de abogado. Y me amenaza con ir a juicio. Mandalo a la Universidad, Carmen".

Por último, le recordó sus enfrentamientos con Nazarena Vélez y Marixa Balli. "Esto es serio. Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez (Fabián Rodríguez). Dijiste que Marixa Balli mataba novios y le sacaste el laburo, ¿por qué no hablás de eso? Todo lo que sabemos de Santiago, lo contaste vos, reina. Mostrabas los mails, vos hiciste un show de tu vida", cerró Latorre, furiosa.