Yanina Latorre reveló la jugada de Carmen Barbieri contra Marixa Balli: "Dijiste que mataba novios"

Yanina Latorre se hartó y reveló lo que nadie sabía sobre la guerra entre Carmen Barbieri y Marixa Balli.

Yanina Latorre es una panelista de televisión, más conocida por formar parte del panel de LAM (América TV), el ciclo conducido por Ángel de Brito. En las últimas horas, estuvo en boca de todos los canales de espectáculos tras su enfrentamiento con Carmen Barbieri, que comenzó días atrás y que parecería no tener fin. Luego de escuchar la respuesta que la diva de 68 años le dio al aire en su programa Mañanísima (Ciudad Magazine), la esposa de Diego Latorre redobló la apuesta y la sorprendió con una fuerte acusación.

En medio de su ida y vuelta, Yanina aprovechó la ocasión para hacer público que Carmen habría saboteado la carrera artística de una reconocida panelista, con el único objetivo de quitarle su puesto de trabajo. Según la "angelita", la madre de Federico Bal habría atentado contra Marixa Balli para quitarle un trabajo en los medios de comunicación.

“Hay algo que se llama libertad de expresión. Vayan a leer libros, vayan a la facultad como hice yo que tengo cuatro títulos universitarios, ¿ok? Mientras no mate a nadie, no inventé y no mienta, puedo contar que Carmen Barbieri le lavó el orto al marido (Santiago Bal) porque lo contó ella”, comenzó diciendo Latorre en el ciclo de De Brito.

“Y está grabado. Fuiste al teatro, hiciste un monólogo entero riéndote de que al viejo no se le paraba, ¿y ahora llorás? ¡Sos una loca, Carmen Barbieri! Me calenté y yo estaba tranquila. Me dice ‘sin apellido’, tengo un talento innato, hermosa. Me brota, esto no lo escribí. Hablo, no me equivoco, no cometo furcios, tengo sujeto y predicado, tengo una sintaxis perfecta, amor”, sumó, furiosa.

Luego de que Barbieri le adelantara que la llevará a juicio, Yanina cuestionó a su abogado: "Contale a la gente que el abogado que tenés ahí era tu fan y va ahí porque fue a la salida del teatro, te sacaste cuatro selfies y lo sentaste de abogado. Y me amenaza con ir a juicio. Mandalo a la Universidad, Carmen".

Antes de terminar su descargo, le recordó sus conflictos con otras figuras de la farándula: "Esto es serio. Te reíste del marido muerto de Nazarena Vélez (Fabián Rodríguez). Dijiste que Marixa Balli mataba novios y le sacaste el laburo, ¿por qué no hablás de eso?". Y cerró: "Todo lo que sabemos de Santiago, lo contaste vos, reina. Mostrabas los mails, vos hiciste un show de tu vida".

Carmen Barbieri se quebró en vivo en medio de su guerra con Yanina Latorre

Previo a la respuesta de Yanina, Carmen se había quebrado al aire en Mañanísima al escuchar las cosas que la "angelita" dijo sobre su hijo, Federico Bal, y su difunto marido, Santiago Bal. "Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera en que se lo falta, cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esta no te la voy a perdonar, me estás haciendo pasar un muy mal momento hace varios años", comenzó la diva, entre lágrimas.

Y mirando a su abogado, quien estaba a su lado, agregó: "¿Qué carta documento? Hacele un juicio. Y ella cree que yo necesito la plata, vos sabés muy bien que yo no la necesito. ¿Qué hago con la plata si yo hago juicio? Todo lo que gane, porque voy a ganar este juicio, va a ir para mis queridos colegas y compañeros actores que viven en la Casa del Teatro".

Con la voz quebrada y lágrimas en los ojos, Carmen concluyó: "Este es mi ambiente, no es el tuyo, yo nací en este ambiente. Yo nunca le arruiné la vida a nadie, ni me metí en la cama de nadie, no es mi trabajo. Mi trabajo es digno. Nunca hice humor con otra gente, siempre hago humor con mis cosas. Yo puedo hablar del problema que tuve con mi marido, pero yo, no los demás. Es mi vida, nada más que mi vida".