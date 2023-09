Carmen Barbieri se quebró en vivo y reveló lo que nadie sabía de Yanina Latorre: "Muerto"

Carmen Barbieri le contestó a Yanina Latorre en medio de su pelea y rompió en llanto al aire.

Carmen Barbieri es una exvedette, humorista y presentadora de televisión que actualmente está al frente del programa de espectáculos Mañanísima (Ciudad Magazine). En las últimas emisiones, interrumpió el ciclo en vivo para enviarle mensajes a Yanina Latorre, en medio de la fuerte pelea que mantienen desde hace días. Luego de que la panelista de LAM (América TV) se involucrara en el escándalo de su hijo Federico Bal con su expareja, Sofía Aldrey, Barbieri le declaró la guerra y desde entonces su ida y vuelta parecería no tener fin. Al escuchar la respuesta que la esposa de Diego Latorre le dio, la diva de 68 años rompió en llanto en vivo.

Todo comenzó cuando Latorre recordó en LAM (América TV) las infidelidades de Bal a Sofía y acusó a la conductora de Ciudad Magazine de haberse burlado de la situación. Carmen negó todo esto y le recordó que su actual marido le fue infiel. Yanina redobló la apuesta y le señaló que su exmarido ya difunto, Santiago Bal, también la había engañado cuando estaban juntos. Barbieri se quebró al recordar esta situación y volvió a apuntar duramente contra su colega.

En su anterior descargo, Latorre le había dicho: "Yo nunca hablé ni de tus cuernos, ni de que Santiago (Bal) te dejó con una deuda con el fisco, que tuviste que pagar y laburar años; que le limpiabas el culo mientras tenía una enfermedad y el tipo te garcaba y te dejó endeudada, te afanaron entre todos, y la verdad siempre me compadecí, te ayudé y me inmolé". Al escuchar sus palabras, la madre de Fede Bal lloró en vivo en su programa y le respondió.

"Cómo le falta el respeto a mi hijo de la manera en que se lo falta, cómo habla de un hombre que está muerto. No tiene respeto por nada ni por nadie. Esta no te la voy a perdonar, me estás haciendo pasar un muy mal momento hace varios años", comenzó diciendo. Y mirando a su abogado, a quien tenía a su lado, sumó: "Si vos juntás los programas... ¿Qué carta documento? Hacele un juicio. Y ella cree que yo necesito la plata, vos sabés muy bien que yo no la necesito. ¿Qué hago con la plata si yo hago juicio? Todo lo que gane, porque voy a ganar este juicio, va a ir para mis queridos colegas y compañeros actores que viven en la Casa del Teatro".

"Esto fue posterior a la carta documento, quedate tranquila Carmen porque esto va a solucionarlo la Justicia. Hay una intención de dañar", la tranquilizó el letrado. Ante esto, Barbieri explicó que no está nerviosa, sino indignada por la actitud de Latorre. "Este es mi ambiente, no es el tuyo, yo nací en este ambiente. Yo nunca le arruiné la vida a nadie, ni me metí en la cama de nadie, no es mi trabajo. Mi trabajo es digno. Nunca hice humor con otra gente, siempre hago humor con mis cosas. Yo puedo hablar del problema que tuve con mi marido, pero yo, no los demás. Es mi vida, nada más que mi vida", cerró.

Qué le dijo Yanina Latorre a Carmen Barbieri en medio de su enfrentamiento

Anteriormente, Yanina le había respondido a Carmen: "Yo no me voy a poner a tu altura, Carmencita, porque cuando vos sos conductora de televisión y encarás una cámara diciendo 'estúpida, tarada, cornuda, lloraste, flaca, saraca', eso a vos te grafica, muestra tu verdadera personalidad. Te hacés la copada y no sos copada".

Luego, reveló detalles sobre las charlas privadas que mantuvieron un tiempo atrás. "Me lloraste, me contaste una historia, cómo habías criado a tu hijo, y te creí. Me mandaron los chats de Barbie (Vélez) donde quedaba con una tóxica, y ella, tóxica o no, estaba acusando a tu hijo de golpeador, y lo defendí hasta el día de hoy", continuó la "angelita".

En cuanto a Aldrey, Latorre contó que la joven la llamó "a las 7 de la mañana, desesperada" para contarle su historia y pedirle que la contara en LAM. "Yo no traicioné a nadie. Federico no se enojó, no me llamó en todo el año. Y vos lo usaste todo el año, porque te servía. Y no te hagas la buena con Sofía, porque hoy le pregunté a Sofia y me dijo: 'no solo que jamás me llamó ni me habló, sino que me bloqueó el primer día'", cerró, furiosa.