La terrible estafa que sufrió Diego Leuco: "Me puse a llorar"

El famoso periodista confesó el mal momento que atravesó recientemente y cómo hizo para que el daño económico fuera menor.

Diego Leuco generó gran conmoción al contar la terrible estafa que sufrió hace un tiempo y que le costó una gran cifra económica. El famoso periodista detalló cómo cayó en en el engaño, y reveló que fue tal el susto y la impotencia que terminó por largarse a llorar delante del estafador.

Al aire en Antes que nadie, ciclo de streaming que conduce por Luzu TV, el hijo de Alfredo Leuco contó la terrible situación que atravesó en uno de sus últimos viajes. "Unas vacaciones me fui a Dubai y dije: ‘Me voy a dar todos los gustos’. Estaba obsesionado con que, alguna vez en mi vida, quería manejar una Ferrari", empezó por decir el periodista.

En este marco, profundizó: "Eran caras. En un momento, caminando por las calles de Dubai, me encuentro una Ferrari estacionada en la puerta de un shopping. Le di mi pasaporte, yo pensando que iba a anotar unos datos, pero lo guardó en el cajón. ¿Cómo podía dejar mi pasaporte a un señor que no conozco? Estoy loco. Pero di media vuelta y me subí a la Ferrari". Por supuesto que su ingenuidad no le permitió malpensar, pero todo se desvirtuó cuando fue a devolver el auto para recuperar su pasaporte.

"Al otro día, cuando la fui a devolver, el dueño mandó a un flaco a verla. Volvió y me dijo que estaba rayada. ¿Sabés cómo la cuidé? Era como abajo del chasis, una parte que va contra el suelo, que obviamente está rayado. El tipo tenía el video mío revisando la Ferrari y una foto mía justo pasando por ese lugar", recordó de ese momento. Ante esta situación, reaccionó como le salió, pero no logró su cometido: "Dos mil dólares me decía. En un momento de enojo, le dije que no y le pegué a la mesa, y se rompió un pedacito. Me dijo que iba a llamar a la policía y yo me puse a llorar ahí. Le dije: ‘Es mucho dinero en mi país’".

Pese a su bronca, Leuco aseguró que "el llanto no le generó nada al estafador" y que terminó arreglando para pagar 1000 dólares. "Lo pagué con tarjeta y me devolvió el pasaporte. Cuando llegué a la Argentina, llamé al banco, conté la estafa y dije que desconocía la compra", determinó. Luego, finalizó: "A los cuatro meses, me llegó una carta en árabe y al banco también. Lejos de haber hecho un negocio con la tarjeta, perdí, porque hasta que tuve que pagar, en la Argentina subió todo un montón y lo pagué mucho más caro".

Diego Leuco y un comentario inesperado a Yoyi Francella: "Si llega a venir tu viejo"

Diego Leuco se alejó del periodismo político y logró reinventar su carrera en Luzu TV. El periodista conduce Antes que nadie en el canal de streaming creado por Nicolás Occhiato, un ciclo que se caracteriza por su estilo descontracturado. Tanto es así que el ciclo hizo un show en el Gran Rex. El hijo de Alfredo Leuco dio una entrevista en la que repasó su presente laboral y contó el pedido especial que le hizo a su compañera Yoyi Francella.

La actriz e hija de Guillermo Francella se sumó al programa a principios de este año, tras la inesperada salida de Cande Molfese. La química entre Diego y Yoyi fue inmediata y se refleja en el día a día del ciclo. El conductor habló sobre la relación con sus compañeros en Mañanísima, el programa de Carmen Barbieri en Ciudad Magazine, y contó lo que nadie sabía sobre la previa a la gran presentación en el embruteció teatro de la avenida Corrientes.

Leuco sorprendió a todos en la presentación, de hecho se volvió viral un video de él bailando Floricienta. Pero ahora se conoció lo que pasó en la segunda función: "En el segundo show estuvo Guillermo, yo lo único que le había pedido a Yoyi es: 'Si llega a venir tu viejo, no lo quiero saber'. Porque yo lo admiro mucho, lo amo, me daría muchos nervios".

"No tengo nervios nunca pero si estaba Francella en la tribuna, iba a estar re cagado en las patas. Entonces, le pedí por favor que no me diga y no me dijo", contó el periodista. "Creo que nadie sabía que estaba Guillermo y cuando terminó el show bajamos a los camarines y estaba ahí con la mamá de Yoyi, por supuesto, y Nico, su hermano", agregó.

A continuación, relató el diálogo que tuvo el prestigioso actor con uno de sus compañeros de Antes que nadie: "Guillermo se acercó al Trinche y le dijo 'pibe, te movés como pez en el agua', imagínate, es como que venga San Martín y te diga que sos un héroe".