La terrible crisis que vive una exfigura de Marcelo Tinelli: "Me quedé sin plata"

Una exestrella que trabajó con Marcelo Tinelli la pasa muy mal por la pandemia y apuesta a otros proyectos fuera de la televisión para subsistir.

Más allá de haber brillado con Marcelo Tinelli y con Gerardo Sofovich, entre otros, una gran figura histórica de la televisión argentina la pasa muy mal en la actualidad por culpa de la pandemia de coronavirus. Por eso, se las tiene que rebuscar con otros proyectos, al margen de la pantalla chica, para subsistir.

En la entrevista con Juan Etchegoyen con Mitre Live (Radio Mitre, AM 790), Gabriel Almirón expuso todo lo que le cuesta sobrevivir en la actualidad pese a la fama que supo alcanzar hace un tiempo. El actor que se destacó con su personaje de "Pacotillo" en La peluquería de los Mateos (Telefe) fue muy sincero y detalló qué es lo que le ocurre en esta época.

La terrible crisis de Gabriel Almirón, exfigura de Marcelo Tinelli: "Me quedé sin plata"

En el diálogo con Etchegoyen, el protagonista reconoció que el Covid-19 lo perjudicó muchísimo: “Me pasaron dos cosas. En un momento me quedé sin plata, entonces tuve que inevitablemente reinventarme. Pero como uno no está acostumbrado la reinversión, si bien uno es actor y constantemente está sacando nuevos personajes, tuve que decidir qué iba a hacer con ese presente que me negaba aquello que soy”.

Además, el artista sorprendió cuando reveló que una de las cosas que más le gustan, en paralelo a su profesión, "es la cocina". "Me puse un pequeño emprendimiento de elaboración de guisos que se llamó Sólo Guisos. Durante todo el 2020 estuve preparando todo lo que es en la zona de Mataderos y Parque Avellaneda, que es donde vivo”, amplió.

Al respecto de su afición por la gastronomía, agregó que “fue una alegría poder haber desarrollado ese emprendimiento" porque se vio capacitado "para hacer otras cosas que distan mucho" de su profesión. Acerca de lo que vivía allí, admitió: “En un momento me sentí ´el hombre orquesta´ porque me ocupaba de armar el menú del día siguiente, de ir a comprar las materias primas, las verduras, las carnes, de ir a seleccionarlas...".

"Después llegaba a la cocina, la elaboraba, atendía el teléfono para captar los pedidos y después hacía el delivery. Hice todo”, profundizó quien además se destacó en VideoMatch (Telefe) y en Polémica en el Bar (América TV).

Gabriel Almirón, "Pacotillo", la pasa muy mal por estos días.

En ese sentido, puntualizó que estaba en soledad al mando de esta nueva iniciativa, ya que no tenía empleados "porque no podía costearles el sueldo". “Cada tanto venía algún hermano mío y me daba una mano, pero tampoco podía tener gente porque en 2020 fue muy duro el tema de la pandemia, entonces era como muy difícil”, se sinceró.

Gabriel Almirón remarcó que "en un momento se puso tan jodida la mano" que decidió que su madre fuera a vivir con él durante toda la pandemia. "Ella tiene 86 años y me asusté mucho. Y fue como una doble responsabilidad para mí. No sólo me tenía que cuidar yo, sino que a mi mamá también”, resaltó.

No obstante, el ex "Pacotillo" aclaró que los desafíos culinarios no fueron los únicos en esta etapa tan dura y completó: “Comenzamos a hacer tapabocas y barbijos, hicimos un montón. También nos dedicamos a vender guantes, insumos de la sanidad y alimentos no perecederos. Los repartíamos en la camioneta”.