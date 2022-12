La televisión se despide de Luisa Albinoni: el adiós de la actriz argentina

Luisa Albinoni y una triste noticia para la televisión. La actriz tomó una decisión que la margina de la pantalla chica por tiempo indefinido.

Luisa Albinoni protagonizó un inesperado adiós en los últimos días. La famosa actriz le dio una triste noticia a sus seguidores y a Telefe, canal en donde integraba el panel de Cortá por Lozano.

Tomando la decisión de marcharse a Mar del Plata para realizar la temporada de verano junto a Nito Artaza en teatro, Luisa Albinoni renunció al programa de Verónica Lozano y tuvo una emotiva despedida en vivo. "Dejo mi corazón acá", expresó la protagonista.

Por su parte, Mauro Szeta le obsequió un ramo de flores en representación de todos sus compañeros y las autoridades del canal. De este modo, Luisa Albinoni ya no tendrá trabajo en la televisión argentina y su regreso a la pantalla chica es incierto.

Luisa Albinoni homenajeó a Diego Maradona en el "Cantando 2020"

Luego de una apertura dedicada a Diego Armando Maradona por el día de su muerte, Luisa Albinoni fue la encargada de abrir una edición del "Cantando 2020" marcada por la tristeza. La actriz no pudo evitar emocionarse al recordar momentos felices junto a "El 10" y su familia, revelando: "Es un día que hubiera preferido saltear. Los que estuvimos un poquito cerca de él sabemos que fue un ser maravilloso".

Conmovida por la noticia, la actriz compartió: "Con él y Moria filmamos Te rompo el rating". Y su antigua compañera de elenco y hoy jurado del concurso, agregó: "Fue la primera película que hicimos para todo público. Filmamos con él en la cancha de Argentinos Juniors. Yo hacía de una reportera y el Gordo (Jorge Porcel) hacía de 'Catrasca' y lo interrumpía cada vez que iba a hacer un gol".

Y, recuperando la compostura, agregó: "Me relacioné con él cuando fui 'Chica de Boca', en 1981. Tuve esa oportunidad de representar al club de mis amores, como buena hija de genoveses. Y no me puedo olvidar de Dieguito en la cancha ese día. Me dijo: 'Escuchá esto, Luisa. No te lo olvidás nunca', refiriéndose a la hinchada. Escuchar a esas voces ensordecedoras era muy emocionante".