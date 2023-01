La sorpresiva revelación íntima de Paula Chaves con Pedro Alfonso: "Al mes"

Paula Chaves decidió exponer una curiosa intimidad con su esposo Pedro Alfonso. La sorpresiva confesión de la conductora sobre su relación con el productor.

Una vez más, Paula Chaves dio que hablar acerca de su vida privada. En esta oportunidad, la conductora, modelo y actriz brindó una entrevista en la que decidió compartir detalles sobre su relación con Pedro Alfonso y curiosamente reveló una intimidad que generó revuelo en la farándula argentina.

Consultada sobre cuál es la fórmula exitosa para que la relación perdure luego de más de 12 años de conocerse y de criar a tres hijos al mismo tiempo, Paula señaló: "Con amor, estando enamorados. La verdad es que nosotros siempre decimos que somos eternos novios, a veces pensamos 'no es verdad lo que nos pasa'".

En diálogo con TN, la conductora que suena para conducir MasterChef en reemplazo de Santiago del Moro advirtió que tiene ciertas diferencias con "Peter": "Como que nosotros nos encantamos y disfrutamos mucho de estar solos y también del caos de estar con los chicos. Tenemos nuestras peleas como cualquier pareja, pero él a mí me encanta y yo sé, que yo le encanto". Y agregó: "Nos divertimos juntos y esa es la base, no quita que el día de mañana algo pase, obviamente no hay una fórmula ni nada que sea garantizado el amor para toda la vida. Ojalá seamos felices hasta viejitos. Nos respetamos mucho y eso es la clave del amor".

Pedro Alfonso y Paula Chaves se conocieron en 2010.

La filtración íntima de Paula Chaves sobre su relación con Pedro Alfonso

En la entrevista, a Paula Chaves le preguntaron si con Pedro Alfonso suelen ir a un hotel alojamiento para tener mayor intimidad que en casa. Y curiosamente reveló: "Nosotros en una época lo hacíamos, nos íbamos a hacer una cura de sueño tipo 12 horas en un hotel. Salíamos a las 9 de la mañana y volvíamos a las 21. Recorríamos distintos hoteles de Buenos Aires y pasábamos el día".

"Comíamos en la cama, veíamos una serie, íbamos al spa, dormíamos una siesta, era como un día de nosotros. Lo hacíamos una vez al mes", agregó Chaves, que además indicó que dejó en claro que suelen tener relaciones sexuales "en casa, cuando los chicos se duermen... ¡Se duermen! Así que en eso estamos bien". "Igual entiendo que es más difícil a medida que van creciendo, pero eso está bueno porque la pareja va encontrando diferentes estados y lo divertido es seguir buscando el momento para mantener la pasión", concluyó.

Cuántos hijos tienen Paula Chaves y Pedro Alfonso

Paula Chaves y Pedro Alfonso tienen tres hijos. Ambos se conocieron en 2010 en pleno programa de ShowMatch, conducido por Marcelo Tinelli. Luego de algunos años de relación, el 23 de agosto de 2013 nació Olivia (9 años). Luego, el 8 de septiembre de 2014, contrajeron matrimonio. El 2 de octubre de 2016 nació Baltazar (5 años) y finalmente, el 4 de julio de 2020 nació Filipa (2 años). Cabe resaltar que, de acuerdo a lo que confirmó la modelo y presentadora de TV, la pareja ya no buscará tener un nuevo hijo.

Pedro Alfonso y Paula Chaves junto a sus hijas e hijo.

El doloroso momento de Paula Chaves junto a Pedro Alfonso

Actualmente, Paula Chaves se encuentra trabajando en el escenario del Teatro del Lago, de Villa Carlos Paz, dándole vida a la obra cómica Un Plan Perfecto, en la que actúa junto a Pedro Alfonso. En dicho marco, la mujer que también trabaja a menudo en programas de Telefe recordó a Jazmín de Grazia, una de sus amigas más íntimas que murió hace casi diez años.

Según lo que contó, Chaves reveló un detalle que nadie sabía hasta el momento: su personaje lleva el mismo nombre de su amiga Jazmín. Esta no fue una elección consciente, pero Paula asegura que apenas lo notó, se sobresaltó de la emoción.

"El verano pasado había sido bastante intenso y estar toda la temporada, sin ayuda con los tres chicos, no fue nada fácil. Este año, dije: ´¡No me agarran de nuevo adentro!´", contó Chaves en diálogo con la revista Pronto. Y agregó que ahora que su hija Filipa está más grande, era el momento perfecto para volver a trabajar.

"Aparte acá podés combinar pasar el día con la familia, estar con los chicos, disfrutar e ir a pasear y a la noche vamos al teatro. Está buenísimo poder combinarlo así, a ellos les encanta también y todos la pasamos bien", relató. Fue entonces cuando el entrevistador le sorprendió con una pregunta al hueso: "¿Tu personaje se llama Jazmín por Jazmín de Grazia?’’.

"Eso fue muy loco. Pedro lo escribió, le bajó la idea, le puso Jazmín y cuando me lo contó, le respondí: '¡Ay, Jazmín!'’’, contó la modelo. Y detalló: "Me miró desconcertado y me respondió: 'Me bajó un día y le puse así'. Fue al azar y lo siento re lindo, porque es tenerla cerca a mi amiga. Lo estoy disfrutando y me hace bien nombrarla todos los días a la loca. El personaje de Pedro se llama León. Somos Jazmín y León", concluyó.