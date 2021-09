La sorpresiva pelea de Sietecase con Lanata que dejó atónito a Andy Kusnetzoff: "Voy a contarlo"

El periodista Reynaldo Sietecase dio a conocer la pelea que tuvo con Jorge Lanata y dejó con la boca abierta a Andy Kusnetzoff en PH Podemos Hablar. El video del increíble relato del periodista.

En la última emisión de PH Podemos Hablar, Reynaldo Sietecase dio a conocer cómo fue el entretelón de la pelea que tuvo con Jorge Lanata durante la entrega de los premios Martín Fierro 2013. Como consecuencia, Andy Kusnetzoff quedó sin palabras tras la insólita disputa entre los reconocidos conductores de televisión.

Kusnetzoff había propuesto un tema muy movilizador para los invitados de la noche: Coki Ramírez, Julieta Ortega, Leonor Benedetto, "El Turco" Naím y Reynaldo Sietecase. ¿Quién la pasó mal cuando tuvieron un pico de fama? El periodista especializado en política se animó a compartir su experiencia y causó conmoción en todo el estudio de Telefe: "Es interesante la cuestión de la exposición. Yo vine de Rosario hace 22 años y hacía 10 años que estaba acá. Voy a contarlo algo que quizás algunos recuerden...".

Luego de unos segundos de suspenso, Sietecase manifestó: "Yo tuve un cruce público con Jorge Lanata. Nos cruzamos en un Martín Fierro. Yo había ganado un premio y tuvimos un cruce... bah, él dijo una cosa, yo dije otra. Y al día siguiente, en la radio, él me dijo de todo al estilo Lanata. Y yo me quedé tan amargado... la discusión generó algo y me puso en un lugar... yo vengo de la gráfica".

Reynaldo Sietecase reveló cómo fue su pelea con Jorge Lanata en PH Podemos Hablar.

Asombrado con el relato, Andy intervino y le comentó: "Lanata era el que te había contratado". Y el periodista de Telefe resaltó: "Claro, Lanata era Messi en ese momento. Me quedé muy amargado y me acuerdo que Gerardo Rozín me dijo algo muy interesante, que somos amigos. Me llama y me pregunta cómo estoy. Y le dije: 'Estoy mal, me están insultando, hay gente que me banca, pero otros me put... porque el gordo me dijo de todo esta mañana'".

"Y Rozín me dijo algo increíble: 'Es lo mejor que te pasó desde que estás en Buenos Aires. Me dijo: 'Mirá, está 6,7, 8 y Jorge está parado en el 9,10, 11. ¿Vos dónde estás? En el 8.30. Nosotros trabajábamos en una radio que está en el 830 en Rosario. Me dice: ¿Estás convencido de que estás bien parado ahí?'. 'Sí', le respondí. 'Y entonces bancatela', me aconsejó. No me olvido más porque estoy ahí, pero no la pasé bien. Después me acomodé", agregó el también escritor.

Cómo es actualmente la relación entre Sietecase y Lanata tras la pelea que tuvieron en los Martín Fierro 2013

Andy Kusnetzoff quedó con curiosidad tras la anécdota de Reynaldo Sietecase y le consultó cómo es actualmente su relación con el periodista ultraopositor que trabaja en Grupo Clarín: "¿Te amigaste con Lanata?". Y el periodista sostuvo: "No, pero él no debe querer tampoco sino lo hubiera hecho".

Pese a las diferencias que tiene con Lanata, Sietecase indicó: "Le tengo respeto. El mejor Lanata es que el disfruté como editor de medios. Fundó Página 12 con 26 años, la verdad que hay que respetarle eso. Después tengo miradas diferentes sobre el país y sobre cómo ejercer la profesión. Nada más que eso".

El video de la pelea entre Jorge Lanata y Reynaldo Sietecase luego de la entrega de los premios Martín Fierro 2013

En una ceremonia de los Premios Tato 2013, y tras lo acontecido en los premios Martín Fierro de aquel año, Reynaldo Sietecase fulminó a Jorge Lanata con un discurso que generó muchísimo revuelo: "Hace meses escuché en este mismo lugar hablar de la preocupación que hay por la grieta que se está generando en la Argentina y yo comparto esa preocupación, pero me sorprende que los mismos colegas que están preocupados por la grieta están preocupados por ensancharla cada día más".

"El periodismo no sólo debe contar lo que pasa o por qué pasan las cosas que pasan. También tiene que servir como una herramienta para pensar. Si logramos que la gente reflexione, tenga un espíritu crítico, quizás podemos avanzar todos a una sociedad más justa", agregó el periodista.