La salud de Silvina Luna: qué dice el primer parte médico sobre cómo está la modelo

Se conocieron las últimas novedades sobre la salud de la modelo y actriz Silvina Luna, quien está internada y luchando por su vida.

Se conoció el primer parte médico sobre el estado de salud de la actriz y modelo Silvina Luna, que está internada desde hace varios días en terapia intensiva del Hospital Italiano luchando por su vida y contra una bacteria que atacó sus pulmones y su cuerpo, víctima de la mala praxis del doctor Aníbal Lotocki.

La modelo que desde hace 10 años carga con los problemas que le dejó su cirugía de glúteos con Lotocki se encuentra internada en el Hospital Italiano, mientras espera un donante de riñón. Las últimas noticias que trascendieron sobre su estado daban una mejoría en el parte al indicar que había sido extubada y ya está consciente y hablando.

"Está de muy buen humor. Reconoce a todo el mundo que la visita. Tiene apetito. Lo primero que hizo fue abrazar a su hermano. Está consciente de todo lo que ocurrió. Está muy sensible. Pasó una buena noche, está hablando y nadie puede creer lo que está pasando porque lo veían como un milagro. Con la tomografía descartaron un daño cerebral. Hoy estuvieron haciéndole todos los estudios. Estaba un poco boleada, medio confundida, pero después reconoció a todos y querer hablar fue el primer impulso", remarcó Ángel de Brito sobre la mejoría en la salud de Silvina Luna.

Ahora, salió a la luz el primer parte médico oficial que indica: "La paciente Silvina Luna ingresó el 13 de junio de 2023 al servicio de Terapia Intensiva de este Hospital por un cuadro de encefalopatía de origen multicausal con necesidad de soporte ventilatorio". Y agrega: "Actualmente se encuentra respirando por sus propios medios con signos vitales estables. Su pronóstico es reservado". El documento está firmado por la Dirección Médica del hospital y fue viralizado a los pocos minutos de darse a conocer.

Qué le pasó a Silvina Luna

La vida de Silvina Luna dio un trágico vuelco en 2010, luego de que el doctor Aníbal Lotocki le realizara una cirugía estética de glúteos. En el procedimiento, Lotocki le inyectó a la modelo metil metacrilato en su cuerpo y ese fue el inicio de sus problemas de salud. La intervención no salió bien y Silvina sufrió una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real, por lo que demandó al médico.

En una de sus últimas apariciones en televisión el mes pasado, Silvina visitó LAM (América TV) y expresó: "Nunca pensé que iba a ser tan pronto. Yo ya tenía problemas en los riñones pero no esperaba hacer diálisis ya. Antes de empezar con diálisis estuve internada un mes en donde me dijeron que mis dos riñones estaban calcificados, después de que me hicieran una biopsia, y tenía que empezar con el tratamiento de diálisis (...) Hay momentos de aceptación y hay momentos en donde me despierto y digo ‘no, estoy viviendo una pesadilla’”.