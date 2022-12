La revelación de la hija de Pedro Alfonso y Paula Chaves en vivo: "Ella quiere"

Olivia, la hija mayor de Pedro Alfonso y Paula Chaves, lanzó una fuerte noticia sobre su futuro en el ciclo Socios del Espectáculo.

Pedro Alfonso y Paula Chaves vuelven a las tablas juntos con la obra Un plan perfecto, que protagonizarán en la temporada 2023 de Villa Carlos Paz. Olivia, la hija mayor de la famosa pareja, irrumpió en una entrevista en vivo de su padre para dar a conocer que también será parte de la pieza teatral.

"El año pasado Oli estuvo a punto de debutar. Capaz este año se va a animar salir a escena, con el micrófono. Si ella quiere y se anima, quizás este sea el año", expresó el ganador de Bailando por un sueño en diálogo con Rodrigo Lussich, Adrián Pallares y el equipo de Socios del Espectáculo desde un móvil.

Los periodistas quisieron saber más por la posible participación de Olivia en la obra de sus padres y Alfonso tomó una drástica decisión: "Vení, Oli. Quieren saber si este año vas a debutar en el teatro", soltó ante la niña, quien respondió con una gran sonrisa que sí quiere ser parte de Un plan perfecto.

"Oli, ¿te gustaría trabajar en la tele, ser actriz o bailarina?", preguntó la panelista Paula Varela y la niña de 9 años dio a conocer que le gustaría ser actriz, por lo que esta participación es un gran paso en su carrera. "Ellos lo disfrutan. Además, es muy difícil decirles que no vengan al teatro. Si fuera por ellos estarían todo el día ahí. Olivia estuvo desde la panza", relató Alfonso.

El fuerte relato de Paula Chaves sobre un ataque de epilepsia de su hija Filipa

"Lamentablemente el jueves me ocurrió algo muy shockeante. Que encima ya me había pasado en diciembre. Mi hija Filipa tiene convulsiones por fiebre, cada vez que levanta una línea de fiebre puede llegar a pasarle eso", comenzó su descargo Chaves en Cortá Por Lozano, a finales de julio del 2022. Y siguió: "Tuve una situación en la que mi hijo Baltazar tenía un virus, estuvo vomitando durante 24 horas sin parar y decidí llevarlo a la clínica. Pedro tenía que hacer gira, estaba todo bien en casa: Fili tenía esas liniecitas de fiebre pero nada más. Y bueno, en la bajada de Thames y Panamericana, me di vuelta y vi a mi hija con espuma en la boca y los ojos para atrás".

La modelo y conductora luego contó que un motoquero la ayudó a abrirle paso entro los autos para acercar a la nena a una clínica y que la situación pudo solucionarse, pero que pasó uno de los sustos más grandes de su vida.