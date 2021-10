La razón por la que Nicolás Furtado rechazó a La China Suárez: "Salió corriendo"

Nicolás Furtado decidió dejar de salir con 'La China' Suárez por un motivo que no pudo soportar, según revelaron en Los Ángeles de la Mañana (LAM).

‘La China’ Suárez habría empezado a salir con Nicolás Furtado antes de viajar a España, según contaron Pía Shaw y Ángel de Brito en Los Ángeles de la Mañana (LAM). Además, revelaron la verdadera razón por la que el actor no quiso saber más nada con ella y “salió corriendo”.

“Furtado salió corriendo porque parece que la China estaba intensa con el tema Benjamín y la casa que contamos acá. Los famosos 22 metros cuadrados choreados”, explicó de Brito, en referencia al conflicto que Suárez tuvo con sus vecinos por haberles robado parte de su terreno, según su versión.

De Brito aseguró que se vieron muy pocas veces porque ella se quejaba todo el tiempo de Vicuña: “Nico Furtado dijo que fueron dos salidas nada más, que la historia con la China no subió de nivel porque ella estaba súper enojada con Benjamín y él no estaba para bancar cabeza ajena”.

“Furtado, mentís. Porque esto entre La China y Furtado no empezó en Madrid, empezó acá”, dijo Pía Shaw, y Ángel prosiguió: “Benjamín no la quería soltar a La China y se enojó por algo de una casa, porque él no quería pagar las mejoras de una casa, que salían mucho dinero. Él le decía que le pagaba todo, pero que ella se fuera para España”.

Además, el periodista de LAM contó que el actor chileno no solo había viajado a España por trabajo y para ver a sus hijos, sino que les había contado a todos sus amigos que su intención era reconquistar a ‘La China’.

“Cuando Benjamín viaja para jugar un partido de fútbol con Nico Furtado, La China ya estaba con Furtado y Benjamín le dijo a todo el mundo que viaja para conquistarla a ella. Cuando pasa lo de Icardi ella le dice a Benjamín ‘es mentira lo de Icardi, con quien estoy saliendo es con Nicolás’ y le cuenta de esta relación. Obviamente, después Furtado, con todo esto, salió corriendo”, cerró la panelista.

Las indirectas entre Wanda Nara y ‘La China’ Suárez

Recientemente, Wanda hizo algunos posteos en Instagram que llamaron la atención de sus seguidores, quienes la acusaron de haber copiado y haberle hecho burla a la actriz. Primero, Suárez subió unas fotos en Madrid mientras comía algo, y escribió: “La única forma de comer helado”.

Al rato, la empresaria se sacó una foto desde París con tres baguettes de pan y puso: “Mi domingo. ¿Y ustedes?”. Más tarde, ‘La China’ subió fotos sentada en las calles de España, vestida con un outfit verde menta de pies a cabeza. Dos horas más tarde, Wanda subió fotos vestida exactamente del mismo color.

Entre los comentarios, muchos internautas le pusieron cosas como: “es casualidad las dos de verde? Ya esto no es serio”; “Hasta el conjunto verde le copió a La China, jaja”; “el color verde te queda hermoso, Wanda, de acá a La China” y coincidieron en que sus posteos eran más que una simple coincidencia.