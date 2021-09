La pícara confesión de Moria Casán sobre su intimidad con el Pato Galmarini: "Tiene"

La actriz Moria Casán habló de la relación que transita con el historiador y papá de Malena Galmarini, esposa de Sergio Massa, y lanzó una picante definición sobre su desempeño amoroso.

Moria Casán habló de su noviazgo con "Pato" Galmarini, el padre de Malena Galmarini -esposa de Sergio Massa- e histórico dirigente peronista, y confesó cómo es su intimidad como pareja, con el propósito de barrer con toda clase de prejuicios en torno al sexo en la adultez. "Tiene mucha más polenta", deslizó, con picardía.

Entrevistada por Reynaldo Sietecase, en su nuevo programa de Telefe, La One comentó: "Creo que la edad es una cosa que no se elige, es una cuestión de actitud. Estoy con un hombre que me hace muy bien, con un profe de historia. Practicamos el verticalismo y el horizontalismo…". A raíz de esta declaración, el periodista le preguntó: "Hay un lugar para el sexo en la adultez?". Pregunta que le dio pie a Moria a contar su amorosa intimidad con su profesor.

"Estoy con este hombre con el que estamos armando la revolución de la resistencia en la adultez. Todo el mundo, la gente nos para, la gente mayor… le decimos, ‘se recontra puede’. Tiene el sabor de la adolescencia, tiene mucha más polenta. Lo siento pero no te lo podría explicar", afirmó la protagonista de la mítica obra teatral Brujas.

Y agregó sobre su vida: "He tenido mucha empatía por la gente que era marginada por la sociedad y yo me siento también una marginada pese a ser tan integrada. me siento una outsider una insider. Me siento afuera en mi cabeza. Mi cabeza siempre fue una cosa que no correspondía a mi cuerpo, o lo que no correspondía para la gente. Puse un lugar muy rupturista como ‘Playa Franca’, que era para vencer prejuicios".

La emoción de La One: se agranda la familia de Moria Casán

"Hoy llega a mi vida SHAIDA 02/09/2021 Nueva Era, adoptar es amor incondicional pero también discrimina, cuando conocí a través de César Carroza a Shaida por el instagram de #red4patas me pareció que su mirada era melanco y la quise de inmediato. Comprobé que lo que ella necesitaba era que alguien la quiera más allá de los esterotipos de belleza, porque me comentaron que nadie la quería porque era fea", explicó Moria en sus redes.

Y agregó, emocionando a sus followers: "El éxito y el fracaso son 2 impostores al igual que la fealdad y la belleza, se supone que la belleza es cercana a la perfección, no es mi pensamiento, pero si es mi pensamiento que la perfección no existe, por lo tanto la fealdad y la belleza no existen!".

Por último, Moria Casán envió un mensaje a toda la población, para contagiar amor hacía todos los perritos y mascotas que aún hoy esperan un hogar: "Sugerencia: no discriminen al adoptar porque así se sienten más buenos!!! PAR FAVAAAR".