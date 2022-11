La picantísima frase de Mirtha Legrand contra Rocío Oliva: "Con plata de Maradona"

Mirtha Legrand sorprendió con una filosa declaración al aire sobre Rocío Oliva, quien estuvo como invitada en La noche de Mirtha.

Ángel de Brito reveló una inesperada y durísima frase que Mirtha Legrand dijo sobre Rocío Oliva con la expareja de Diego Armando Maradona presente en La noche de Mirtha. "No sé si podré contar esto", se atajó el conductor de LAM, aunque solo unos segundos después detalló cuáles fueron las picantes palabras que disparó la diva.

Mirtha Legrand es conocida por decir lo que piensa sin ningún tipo de filtro, lo que provocó algunos momentos más que tensos en sus mesazas. Uno de los más recordados sin dudas fue el que protagonizó con Silvana Suárez, quien enojada por las preguntas de la diva se levantó de la mesa en medio del programa.

Ángel de Brito contó en LAM una inesperada situación que vivió hace tan solo unas semanas con La Chiqui durante su reciente visita a La noche de Mirtha. "No sé si podré contar esto", comenzó el periodista de América TV, que solo unos segundos después terminó contando la polémica frase que disparó Legrand.

Es que en la mesaza también estaba como invitada Rocío Oliva, quien fue predispuesta a responder todas las preguntas que hubiera respecto a su relación con Diego Armando Maradona. Mientras la exfutbolista respondía todas las consultas que tenían tanto De Brito como Mirtha, la conductora la invitó a mostrar su look.

Cuando Oliva se levantó a mostrar cómo estaba vestida, Legrand sorprendió a De Brito con un filoso comentario. "Esta se quedó con un montón de plata de Maradona", le comentó en voz baja la diva al periodista, lo que generó que todos en el piso de LAM quedaran con la boca abierta, sorprendidos.

Rocío Oliva reveló cómo fue su visita al cementerio donde está Maradona

Durante la visita de Rocío Oliva a La noche de Mirtha, la exfutbolista contó que había logrado despedirse de Diego Maradona pese a que no tenía permitida la entrada. "Te lo voy a contar a vos que no lo sabe nadie", aseguró Oliva antes de contar que vive a solo 15 cuadras de donde está enterrado el Diez en Bella Vista.

"Al principio no fui porque había mucha seguridad, había policías y demás", detalló la exfutbolista, al tiempo que explicó que tenía mucha gente conocida que tenía familia en el mismo cementerio. me dicen: "'Venís conmigo como que vas a ver mi familiar y le llevás unas flores a Diego'. Estuve un ratito porque no quería comprometer a nadie, pero tuve mi despedida, la cual no había podido tener", concluyó Rocío Oliva.