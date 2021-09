La picante reacción de Tini Stoessel tras el escándalo entre Ángel de Brito y Lali Espósito

Luego de confirmarse que Lali Espósito no participará en un masivo evento a desarrollarse en el Hipódromo, Tini Stoessel tomó una drástica decisión. Fue Ángel de Brito, también, quien se encargó de expresar la novedad.

Luego de confirmarse que Lali Espósito se bajó de un show masivo a desarrollarse en el Hipódromo de Palermo, Ángel de Brito se cruzó con la artista en redes sociales. Todo se dio a raíz de una situación que comenzó a barajarse luego de la negativa de la ex-Casi Ángeles: la posibilidad de no compartir escenario con Tini Stoessel.

De todos modos, Lali desterró por completo esta información y aseguró que nadie habló con su equipo de trabajo y que ella sólo se manifestó en Twitter luego de observar que diferentes medios trataron el tema de una forma que a ella no le agradó. “No me bajé de ningún show chiques, porque jamás fue real que me hayan convocado! De hecho nunca entendí de que hablaban hasta ahora”, escribió la cantante. Ahora bien, Tini Stoessel también tomó una decisión tras este cruce.

“Malas noticias: Tini tampoco vendrá al recital del hipódromo. Estará en España en esa nueva fecha”, aseguró Ángel de Brito. De este modo, y tras el escándalo creado en redes, ni Lali ni Tini formarán parte de este recital que ya generó más controversias que expectativas. ¿Quiénes estarán sobre el escenario, finalmente?

La respuesta de Ángel de Brito a Lali

El conductor de Los Ángeles de la Mañana había contado que la ausencia de Lali era porque tenía compromisos laborales. A la vez, De Brito también reveló que la idea de los organizadores del recital era que Lali y Tini cantaran una canción juntas, una colaboración muy esperada pero que todavía no se podrá ver. Unas horas después de haber confirmado que la ex-chica Disney iba a estar presente, el propio periodista se corrigió: "Malas noticias: Tini tampoco vendrá al recital del hipódromo. Estará en España en esa nueva fecha".

Claro que el periodista no se quedó callado cuando vio el tuit de Lali Espósito y decidió responderle directamente. "Cómo no entendiste, si te conté el viernes. Los organizadores hablaron con Damián Amato el sábado. Yo nunca dije que te bajaste, sino que te querían entre otros 40 artistas", disparó picante el presentador de LAM.

Para darle un cierre al intercambio de tuits, Lali aclaró por qué salió a responder y desmentir la información que había brindado De Brito: "A mi estas movidas de tw y contestar no me gustan.. pero MENOS soporto ya esa necesidad de seguir enfrentándonos entre mujeres. Eso hizo que quiera twittear, NO que hablen "mal de mi". Año 2021,con mujeres argentinas liderando la escena.. ya está! Eso es viejo".