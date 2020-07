Luego de las polémicas generadas en torno a las denuncias que se realizaron en su contra, Samanta Casais parece alejarse de la cocina para darle vida a un nuevo emprendimiento. De hecho, en diálogo con la revista Gente, la ex participante de Bake Off aseguró que ya se encuentra al frente de un proyecto de empresa textil. ¿Qué produciría? Pañuelos, una marca característica de su 'look'.

“Me encantan los pañuelos y los tomé como una marca registrada para el programa. Pasó que en una de las entrevistas, los productores me dijeron que habían pensado en yo debía usar pañuelos y me fascinó la idea”, manifestó Samanta, quien fue descalificada por la producción del programa tras conocerse su pasado laboral en diferentes establecimientos gastronómicos.

A su vez, reconoció su sorpresa ante la fuerte asociación que el público hizo entre los pañuelos en el cabello y su persona: “Nunca pensé que esta moda impactaría de esa manera. Imagínense que ahora estamos pensando lanzar una línea de pañuelos copada. Ya estamos trabajando en el diseño y saldrá dentro de poco. Todavía mucho no puedo decir, pero sí puedo anticipar que habrá pañuelos dedicados a la concientización de temáticas importantes”

“En cuanto a mí, no se piensen que tengo miles –tendré unos diez o doce–, y me tengo que comprar un par más para variar en los colores. ¡A mí me encanta el colorete! Siento que los colores son símbolo de alegría y de darle para adelante, y yo soy muy así”, sentenció Casais, de 30 años, quien comienza a evaluar alternativas diferentes al mundo gastronómico.