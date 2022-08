La novia de L-Gante estalló de furia con el programa de Marcelo Tinelli: "Desubicada"

Revelan cuál fue la reacción de Tamara Báez al ver cómo una cantante coqueteó con L-Gante en Canta Conmigo Ahora, el nuevo programa de Marcelo Tinelli.

Tamara Báez, la novia de L-Gante, se enfureció luego de ver lo que pasó en el nuevo programa de Marcelo Tinelli, Canta Conmigo Ahora, en el que su pareja forma parte del jurado. Según trascendió, a la influencer no le gustó nada ver cómo Ana Devin seducía al referente de la Cumbia 420.

Todo comenzó cuando Ana Dervin le declaró su amor y admiración a L-Gante en medio del programa. Más tarde, la periodista Paula Varela contó en Socios del Espectáculo (El Trece) que habló sobre el tema con Tamara, quien estaba muy enojada por esta situación.

“Hay una tensión sexual en el jurado. Vimos que Ana le tiró los perros a L-Gante. Hablé con Tamara y me dijo que no le gustó nada, que le pareció una desubicada”, relató la panelista. “Le pareció que era correcto que de la devolución que tiene que dar y no levantarse al marido”, cerró Varela.

La declaración de amor de Ana Devin a L-Gante en Canta Conmigo Ahora

Todo comenzó cuando Marcelo Tinelli se acercó a Dervin para preguntarle su opinión sobre la performance de una participante. Sin embargo, la artista largó un inesperado sincericidio: "Yo estoy un poco en una. Estoy desconcentrada por la presencia de L-Gante. Me pasan un montón de cosas. No quiero incomodar, igual, pero soy muy sincera”, expresó.

Tinelli se acercó a L-Gante, le comunicó estas palabras y el cantante le respondió: "Me parece bien, me parece bien. ¿Qué le estará pasando por la cabeza?". En respuesta, Ana dijo que siente "una admiración profunda", tanto que le costaba concentrarse. "Me pongo nerviosa y tiemblo. Lo quiero mirar y no puedo", cerró la cantante. "Shhh, que después me pegan con el cinto", bromeó el músico en referencia a su pareja.

El descargo de Tamara Báez por las críticas sobre su imagen

Tamara Báez recibe una gran cantidad de críticas por su imagen desde que se puso en pareja con L-Gante y se convirtió en una figura pública. Recientemente, la criticaron por sus procedimientos estéticos e hicieron memes de su antes y después, comparando cómo luce hoy en día a cómo se veía en su adolescencia. Ya harta de este tipo de agresiones, publicó un furioso descargo en sus redes.

"Tenía 14 años, era una nena. Me fui a hacer el documento a las 4 de la madrugada con mi mamá, me vestía con ropa deportiva porque sigo siendo de barrio. Tenía flequillo, me sentía turrita ¿Y? ¿Qué problema hay? Era la moda, rodete y flequi", comentó Tamara. "No entiendo por qué se ponen contentos cuando me comentan cosas feas. Que no les moleste la felicidad del otro, porque es re triste. Si quieren hablar mal de alguien busquen a alguien que haga el mal de verdad", cerró.