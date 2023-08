La muerte que golpea a Cristina Pérez: "Nos dejó"

La conductora de Telefe Noticias confirmó la triste noticia. La profunda reflexión de la periodista.

Cristina Pérez transita horas de gran tristeza por el fallecimiento de uno de sus seres más queridos. La conductora confirmó hace algunas horas que viajó de urgencia a Tucumán para darle el último adiós a su madre, María Cristina Navarro, de 74 años, quien padeció Parkinson por más de 20 años.

“Les agradezco la preocupación por esta noticia tan personal. Lo único que puedo decir es que mi madre nos dejó un ejemplo inmenso de amor y de lucha hasta el final, y que nos tuvo a su lado peleando con ella", sostuvo la periodista de Telefe. "Solo queremos honrarla siguiendo su ejemplo porque mi mamá era una santa”, añadió en diálogo con Teleshow.

Cristina hace tiempo había hecho pública la enfermedad de su mamá en una entrevista con Infobae. “Yo trato de ayudarla con mis herramientas, pero aprendí que debo aceptar las suyas. Comprenderlas y comprenderla. Por ejemplo, hace cinco años que le pido que haga kinesiología, que considere sus beneficios, y ella se niega. Sí, claro que me frustro. Pero no puedo transferirle mi experiencia”, contó en ese entonces.

“Tal vez parezca una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. Porque intento que se mantenga fuerte en transcurso de su enfermedad. Y me angustia no saber cómo ayudar. A veces te sentís inútil, insuficiente", remarcó Pérez, y cerró el tema con una profunda reflexión: "El tiempo nos hace padres de nuestros padres, pero son ellos los que siempre y finalmente tienen esa gota de sabiduría que necesitamos en el momento exacto, más allá de los avatares de la vida que nos aquejen”.

Cristina Pérez se fue de Telefe Noticias: los motivos de su salida

Cristina Pérez sorprendió a todos al abandonar la conducción de Telefe Noticias. Esto fue anunciado por la propia periodista en la emisión del pasado viernes del noticiero y rápidamente reveló los motivos que la llevaron a decirle chau al canal.

Cristina Pérez y Rodolfo Barili son una de las duplas de conductores más reconocidas y consolidadas de la televisión argentina. Sin embargo, la presencia de los dos se verá afectada por la salida repentina de la periodista, situación que fue comunicada por ella misma mientras celebraban los 21 años de estar juntos al frente del noticiero.

Su salida se dio porque se va de vacaciones por unos días y no va a tener reemplazo, según lo que precisó en el programa. "Yo me tomo un descanso, dos semanitas, pero van a estar en las mejores manos y con la mejor voz", expresó la conductora en el cierre de Telefe Noticias del viernes 11 de agosto.

De esta manera, Barili estuvo al frente de la cobertura de las PASO 2023. Por el momento, se desconoce si Pérez se irá de vacaciones sola o con su pareja Luis Petri teniendo en cuenta que es precandidato a vicepresidente de la Nación con Patricia Bullrich y la fórmula resultó la ganadora de la interna de Juntos por el Cambio.