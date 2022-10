El momento más difícil de Cristina Pérez: "Hace cinco años"

Cristina Pérez decidió contar su calvario. La periodista de Telefe Noticias, a corazón abierto sobre su vida y la de su familia.

Cristina Pérez decidió hablar de su momento más difícil. La conductora de Telefe Noticias abrió su corazón e hizo un repaso por los sucesos que más la golpearon a lo largo de sus 49 años de vida. "Sí, he enfrentado grandes dolores que muy pocos conocen”, expresó.

“La muerte de mi abuela Amparo ha sido un pesar inmenso. Y luego, las enfermedades de mis padres ha sido otro. Eso duele mucho. Los padres nos duelen mucho. Porque nosotros somos nuestros padres”, dijo Cristina Pérez, haciendo alusión al carcinoma de cavum que tuvo su padre (logró salir adelante) y el parkinson con el que convive su madre hace más de 20 años.

“Uno nunca sabe cómo hacer para sentir con ellos. Creyendo que podemos lograr que todo les duela menos”, expresó Cristina Pérez. Sobre su madre, la periodista expresó: "Yo trato de ayudarla con mis herramientas, pero aprendí que debo aceptar las suyas. Comprenderlas y comprenderla. Por ejemplo, hace cinco años que le pido que haga kinesiología, que considere sus beneficios, y ella se niega. Sí, claro que me frustro. Pero no puedo transferirle mi experiencia”.

Cristina Pérez y la ayuda que intenta darle a sus padres

“Tal vez parezca una tontería lo que estoy diciendo, pero no lo es. Porque intento que se mantenga fuerte en transcurso de su enfermedad. Y me angustia no saber cómo ayudar. A veces te sentís inútil, insuficiente. El tiempo nos hace padres de nuestros padres, pero son ellos los que siempre y finalmente tienen esa gota de sabiduría que necesitamos en el momento exacto más allá de los avatares de la vida que nos aquejen”, aseguró Cristina Pérez.

Sobre el dolor y los obstáculos que pone la vida ante circunstancias como las que viven sus padres, Cristina Pérez sentenció: “Por eso es imposible que no duela. ¿Y qué se hace entonces con eso que se siente? Que el dolor no nos quite la posibilidad de seguir ofreciéndonos la vida y que el miedo no nos deje quietos. Esa sería la búsqueda, ¿no? Porque la vida es eso. Es ese cuerpo a cuerpo”.