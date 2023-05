La Mole Moli estalló de furia contra Flor de la V en Intrusos

El exboxeador fue contundente en su planteo en Intrusos. Fabio "La Mole" Moli habló por la denuncia de violencia de género por parte de Marta "La Negra" Galeano.

Fabio "la Mole" Moli estuvo presente en Intrusos desde un móvil y se mostró enojado con el programa conducido por Flor de la V. La actriz y presentadora de televisión debió interceder para que el desencanto del exboxeador con su ciclo mermara.

"Hola Belén. Estás con la Mole Moli. Hoy son los alegatos en el juicio", comenzó De la V para presentar el móvil con el exparticipante de Bailando por un Sueño. "Acaba de terminar la audiencia. Estamos acá con Fabio, que estaba un poquito nervioso y ya se iba", pronunció la cronista del ciclo.

"La Mole Moli" reaccionó ante el relato de la periodista y se defendió. "No, no. A ver, cuál es el problema. Vos me pediste la nota y me dijiste que la hacías ya. Hace media hora que estamos parados acá. Hace 20 minutos. Demasiado que le pongo huevo", sostuvo sin tapujos el deportista. Y añadió: "Yo sé cómo es el tema, que se demoran, pero yo hace tres días que vengo por acá".

