La Mole Moli rompió el silencio con una grave denuncia contra Tinelli: "Me pagó mal"

El boxeador habló de todo con El Destape Web. Fabio "La Mole" Moli reveló detalles desconocidos sobre su conflicto con Marcelo Tinelli.

Fabio "La Mole" Moli es uno de los boxeadores más reconocidos de la categoría peso pesado de nuestro país. El deportista fue ganador del Bailando Por Un Sueño en el año 2010 y también del Cantando Por Un Sueño 2012. Así fue como se convirtió en el primer participante en lograr un bicampeonato en los certámentes de Showmatch. Sin embargo, la relación entre el cordobés y Marcelo Tinelli no acabó en buenos términos.

Cabe recordar que en su momento, Marcelo Tinelli disparó contra "La Mole" Moli acusándolo de que ejercía maltrato animal por ser parte de un grupo de galgueros que organizaban carreras de Galgos. Pero el boxeador no se quedó de brazos cruzados y aunque no salió a la luz, demandó al conductor por sus dichos: "Con el tema de los perros, me trataron de pegador, de maltratador y asesino de perros. Yo les inicié un juicio, les gané el juicio y ninguno salió a decir que salí absuelto. Fue complicado ese tema, yo fui contra Tinelli para demostrar mi inocencia y contra cuatro panelistas".

Marcelo Tinelli y Fabio "La Mole" Moli.

En diálogo exclusivo con El Destape Web, "La Mole" Moli agregó: "Es mucho más larga la historia que no la quiero contar, pero algún día la contaré. Es gravísimo, hay muchas cosas que yo me las guardo por una cuestión de agradecimiento, porque en su momento la pasé bien. Yo no pensé nunca que este loco se iba a meter donde se metió". A pesar del paso de los años (ya casi 10), el boxeador sigue recordando lo sucedido como si hubiese sido ayer: "Él no tiene ni idea, ni él, ni ninguna panelista, ni los diputados tienen idea de lo que es curar un perro. Y los voy a defender, mientras tenga vida lo voy a defender porque sé lo que han dicho de los galgueros es todo mentira. Algún día me sentaré en algún medio muy importante y voy a hablar de todo el tema. Yo cuando te digo que el chancho es colorado, es porque tengo el mechón de pelo en la mano, sino no hablo".

Moli se refirió a la posibilidad de volver a trabajar con el conductor de Showmatch: "A mí Tinelli no me va a volver a buscar nunca más". El boxeador reconoció que su paso por los certamenes de canto y baile de Marcelo Tinelli fueron una etapa muy linda de su vida, pero que no terminaron bien. De hecho, expresó: "Le dije lo que le tenía que decir a él en la cara, me escuchó y ya está . Fue una etapa muy linda que pasé ahí, pero la verdad te tengo que ser honesto, a mí el tipo no me pagó bien, el tipo conmigo se portó mal, muy mal se portó".

Sobre los motivos de por qué asegura que Marcelo Tinelli no le pagó bien, el deportista fue sincero al manifestar que es netamente referido a sus acusaciones por las carreras de Galgos. Fabio manifestó: "Se metió en una guerra que no se tendrpia que haber metido nunca. Por darle bola a la hija se metió y bueno, habló mal de los galgueros y eso para mí fue muy duro. Para colmo nombró a Fabio "La Mole" Moli. Por supuesto que lo aclaré, me pidió perdón".

Marcelo Tinelli y Fabio "La Mole" Moli.

El presente de Fabio "La Mole" Moli

El exboxeador aseguró estar en el mejor momento de su vida: se está dedicando de lleno a la albañilería, oficio que practica desde los 8 años, y gracias a su talento tiene mucho trabajo. Moli construyó dos departamentos completos de 140 metros cuadrados hasta entregar la llave en mano del dueño. "La gente que pasaba por la obra decía '¿quién está haciendo esto?'", relató el artista orgulloso de sus logros al ver que la gente se sorprendía al ver sus trabajos. También reconoce que le da mucha alegría poder trabajar junto a sus hijos y su yerno, se trata de un negocio familiar.

Con respecto al boxeo, Fabio "La Mole" Moli contó que cuando arrancó la pandemia lo buscó para pelear el Búfalo Ortiz, pero que se cayó la propuesta sin que le explicaran los motivos. Ambos promocionaron el evento acá en Buenos Aires y aún así no prosperó. Recuerda que en aquel momento entrenó y se preparó para subirse a ring, aunque cabe destacar que sus tareas de albañilería ayudan a que se mantenga en constante actividad física. En este momento, no descarta la posibilidad de volver a pelear, siempre y cuando sea una bolsa respetable, ya que el derecho de piso lo pagó cuando empezó con esta profesión.

Fabio "La Mole" Moli.

Al ser consultado sobre el matrimonio con "La Negra", "La Mole" Moli confesó que está separado desde hace dos años cuando empezó la pandemia. Pero más allá de la ruptura, insistió en que está pasando el mejor momento de su vida y que se siente feliz. El deportista sentenció: "Cuando un tipo está feliz no hay malos momentos. Tengo a mi familia bien, estoy bien de salud, todo me sale bien y tengo muchísimo laburo".