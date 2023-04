Carmen Barbieri reveló lo que nunca dijo sobre Santiago Bal: "500 mil dólares"

Carmen Barbieri filtró que su exmarido, Santiago Bal, le robó medio millón de dólares cuando estaban casados.

Carmen Barbieri denunció que su exmarido, Santiago Bal, el padre de su hijo Federico Bal, le robó todos sus ahorros cuando estaban juntos. Las declaraciones de la diva dejaron perplejos a sus compañeros de trabajo en Mañanísima (Ciudad Magazine), quienes no estaban al tanto de dicho dato sobre su historia familiar. Al escuchar la enorme cifra de dinero que perdió, se impactaron todavía más.

Todo comenzó cuando "Pampito" estaba hablando sobre la separación de Fátima Flórez, quien aseguró que su expareja le robó 80 mil dólares. "Me muero, 80 mil dólares es una fortuna...", opinó Estefanía Berardi. Fue entonces cuando Barbieri los detuvo y comentó que eso no era nada comparado a lo que ella misma sufrió años atrás, cuando su ya difunto esposo le robó dinero mientras todavía estaban en pareja.

"¿80 mil dólares? Ay por favor... no es nada. Al lado de lo que me pasó a mi, es un chiste. Es para agradecer. ¿A vos, qué te parecerían 500.000 dólares? ¿Eh? Por favor... a mí me dejaron esos 500 mil dólares y una cartita que decía 'gastaste mucho en los viajes'. Reíte ahora, quejate ahora", deslizó Barbieri. "Ay, no, me descompongo...", comentó Berardi, con un gesto de horror en su rostro.

Sus compañeros la miraron perplejos y "Pampito" le preguntó qué pasó con ese dinero, a lo que Carmen respondió que Santiago se lo robó para invertir. "Compró un auto, un departamento, compró cosas...”, recordó. "¿Compró esas cosas para vos?", quiso saber el panelista. "No, pero invirtió", cerró la conductora.

Carmen Barbieri se quebró al recordar el secreto que le ocultó a Santiago Bal durante años

Recientemente, Barbieri recordó el gran sacrificio que hizo por Santiago Bal años atrás, cuando estaba enfermo y necesitaba un lugar adecuado para vivir. "Yo compré un departamento para que Santiago estuviese ahí después que saliese del hospital, porque todo tenía para que él se agarrara de la pared. No sabés qué lindo era ese departamento... El baño tenía grande la entrada, para que él pudiera ingresar con la silla de ruedas. Era una clínica camuflada", comenzó la conductora.

Y agregó que en un momento, como no tenía plata y había muchas deudas para pagar, vendió el departamento en secreto y con Santiago aún viviendo allí. "Él nunca se enteró que lo había vendido. El que le vendí el departamento me dijo: 'Yo te lo alquilo, ¿por cuánto tiempo?'. Y yo le dije: 'Para toda la vida que viva Santiago'. Y vivió mucho tiempo ahí", sumó Carmen. "El hombre me lo compró sin verlo. Entonces, Santiago vivió muchos años en un departamento que yo había vendido y con eso pude pagar deudas. Nunca se enteró", cerró la conductora.