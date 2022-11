La insólita técnica de Calu Rivero para volver a sentirse en el útero de su madre

La actriz se mostró en videos donde practicó ejercicios volver a sentirse en proceso de gestación. Calu Rivero volvió a sorprender con una de sus extravagantes prácticas.

Calu Rivero causó sorpresa en sus seguidores de redes sociales al compartir un video donde habló de su regreso al útero materno. La actriz y modelo contó qué técnicas utilizó para volver a sentirse en proceso de gestación y reveló cuáles fueron sus sensaciones en ese proceso.

"Volver al útero materno a través de esta técnica #aguamagica #wataflow. Quien iba a pensar que yo recordaría cosas, emociones que sentí cuando estaba en el útero de mi madre? Yo no! Si era apenas un bebé", comenzó su descargo la estrella de Dulce Amor en el pie de foto de su posteo, donde se la ve en medio de movimientos extraños en el agua.

La actriz que transita el embarazo de su primer hijo con Aíto de la Rúa aseguró que el cuerpo tiene memoria, incluso de esos primeros meses de vida. "Cuando empecé a replicar los movimientos que hacemos cuando estamos en útero, en el agua, mi cuerpo comenzó a traerme sensaciones bellísimas e inesperadas. Que difícil ponerlo en palabras, mientras escribo esto, siento piel de gallina en mis brazos", agregó Rivero. Y relató: "Al estar embarazada, en mi intención pedí conectar con mi proceso. Mi yo antes, cuando estaba en el útero de mi madre y mi yo ahora, con este bebito que está adentro mío".

"Primero me vinieron recuerdos preciados que me llenaron de gratitud para con mi mamita. Y después conecté con bebé y papá, con entregarnos los tres a este nuevo proceso con confianza y amor", cerró la actriz y le agredeció a su pareja por acompañarla en su manera de vivir el embarazo. "No dejo de sorprenderme con las infinitas posibilidades que tenemos para conectar más y más con nosotrxs mismxs. Hay cosas que simplemente no podemos dejar de experimentar y esta es una de ellas. Ashé", concluyó.

Calu Rivero sobre cómo vivió su episodio con Juan Darthés en 2012

"Yo no pude defenderme, no tenía las herramientas para frenar un montón de cosas, cosas mediáticas que se decían. No las tenía realmente. Todo lo que pude aprender con respecto a ser mujer, lo aprendí a través del dolor, pero hoy lo agradezco", sostuvo sobre la decisión que tomó en su momento de alejarse del medio, en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y agregó: "El dolor es parte de la vida y entiendo ahora el dolor como crecimiento. Incluso cuando es algo lindo, yo me mudé a Nueva York, feliz estaba".