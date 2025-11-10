La insólita respuesta del presidente del INCAA al ser consultado por el cine argentino: "Videos minuto"

La insólita respuesta del presidente del INCAA sobre el cine argentino.

Del 6 al 16 de noviembre se está desarrollando en Mar del Plata el cuadragésimo Festival Nacional de Cine, siendo este el único en todo Latinoamérica que la Federación Internacional de Asociaciones de Productores Cinematográficos califica como de categoría "A". El evento convoca a las figuras más importantes de la industria tanto dentro de la Argentina como de otros países de Sudamérica, incluyendo al presidente del INCAA, Carlos Pirovano.

Este último habló con los medios presentes y, entre sus diferentes respuestas, soltó una con relación a la situación que atraviesa la industria del entretenimiento. La misma llamó poderosamente la atención, tanto así que terminó repercutiendo fuertemente en las redes sociales y lo llevaron a viralizarse.

El festival de cine nacional que se realiza en Mar del Plata.

El particular comentario del presidente del INCAA sobre el cine argentino

"Las novelas argentinas han desaparecido prácticamente, muchos de los actores terminan recayendo obviamente en el cine. ¿Hay temor a que pase algo similar con este sector?", consultó un periodista. "Mirá, yo creo que no. Yo creo que la tecnología está reconvirtiendo el contenido de entretenimiento, es cierto que la novela televisiva hoy no es un producto que se produzca, pero te maravillaría la cantidad de 'videos-minuto' que se están empezando a producir", deslizó Pirovano.

Al respecto, ahondó: "Son productos de ficción de 60 minutos en videos de un minuto, divididos en 60 capítulos de formato vertical para un reel. Están empezando a aparecer, es un fenómeno que vas a ver muy pronto y que recién está emergiendo". Lo mencionado, como ya hemos dicho, tuvo su marca en las redes, quienes recordaron a Pirovano por haber dicho que Homo Argentum la vio "por TikTok" dividido en infinidad de videos de corta duración.