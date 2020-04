La insólita razón por la que Yanina Latorre no se depila el bigote

Luego de que en Ángeles de la Mañana, el programa de Ángel de Brito, mostraran un mail que se difundió de Érica Rivas por su salida de la obra teatral "Casados con Hijos", Yanina Latorre intentó chicanearla y por eso contó que no se depila el bigote.

La actriz, en el correo electrónico que se hizo público, había opinado sobre un spot que definió como "el chiste de los bigotes". "Veo que si se corta ahí para que se rían de eso, debe ser porque los remates los tendrá todos Pepe. El chiste debería terminar 'chupame los bigotes, pelotudo', porque el remate es lo que da sentido al chiste. Si vamos a dar una bosta, se llevan una bosta", escribió la artista feminista.

Rivas no consideró como algo gracioso el buscar que el público se riera del aspecto físico de una mujer. "Dentro del nuevo horizonte que se nos viene encima, un hombre que se burla de una mujer que no se depila el bigote debería ser sancionado. Pepe está riéndose y haciendo reír al publico como si fuera algo malo o poco femenino no depilarse los bigotes", destacó.

Por eso, en LAM, Latorre aprovechó para volver a criticar a Rivas y aseguró que el chiste machista, en realidad era "humor". "Yo no me afeito el bigote. Tengo un poquito. No me molesta", intentó aclarar.

Y continuó: "Me lo dicen en todas las fotos. No me lo pienso afeitar porque me arrugo".