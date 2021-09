La insólita decisión de Verónica Soldato, exesposa de Cabak: "Jamás lo hizo"

El abogado de Rocío Oliva habló sobre Verónica Soldato, la exesposa de Horacio Cabak, en medio de la polémica.

Verónica Soldato denunció que su esposo, el conductor de televisión Horacio Cabak, le había sido infiel con varias mujeres, entre ellas, Rocío Oliva, quien lo negó rotundamente y denunció a Soldato por haber difundido esta noticia falsa en los medios. Ahora, José Vera, el abogado de Rocío, conversó en Intrusos sobre este escándalo mediático.

La polémica comenzó cuando Soldato le contó todo toda su versión de los hechos a los periodistas Jorge Rial y Ángel de Brito, periodista en Los Ángeles de la Mañana (LAM), sin ningún tipo de pruebas. Después, Oliva y su abogado iniciaron acciones legales contra ella. “Nosotros le habíamos mandado una carta documento porque ella, en teoría, decía que hablaba con De Brito y le explicaba las infidelidades, así involucró a Rocío Oliva que, en ese momento, estaba en pareja”, comenzó José Vera.

“Pero el tema es que ella contestó diciendo que no sabía nada de nada, de nada. Por lo que le volvimos a mandar una carta, se tomó nota que ella negaba absolutamente haber hablado de su matrimonio con ningún periodista, y ante esa negativa dimos por cerrado el tema porque lo negó”, prosiguió. “Ella dice que jamás lo hizo y quedó patentizado, pero yo no creo que Ángel haya hecho varios programas inventando todo. Ella dice que ni siquiera tuvo problemas con el marido, niega todo. No sé si Rocío quedó satisfecha, pero más no se pudo avanzar”, finalizó Vera.

¿Qué pasó entre Verónica Soldato, Horacio Cabak y Rocío Oliva?

Según la versión de Verónica, después de 27 años de casados, descubrió que él le había sido infiel con muchas mujeres, tras revisar sus conversaciones en el celular. Tanto Rocío como Cabak aseguraron que todo esto era mentira y la supuesta tercera en discordia contrató a José Vera como abogado para iniciar acciones legales al respecto. Cuando esto ocurrió, Soldato dijo que ella nunca había hablado con la prensa y que la noticia, difundida por Ángel de Brito y a Jorge Rial, era falsa.

“Si esto deriva en una acción judicial nos vamos a ver en la obligación de tener que convocar a los testigos para que declaren como se produjo esta falsa noticia. Yo ayer tuve conversaciones con el señor Cabak y él refirió que ni su esposa ni él nombraron a Oliva”, había explicado el abogado de Rocío un tiempo atrás. “Pero bueno, el periodista Ángel De Brito y el periodista Jorge Rial informaron que la fuente de información de ellos es la señora Verónica Soldato. En ese sentido, no nos queda otra opción desde el punto de vista legal que intimarla para que se manifieste”.

Rocío Oliva también se enojó con de Brito por haber difundido esta "falsa" información y el perdiosita se defendió con una contundente respuesta: "La misma Verónica Soldato me dice ‘no tengo ninguna prueba. Son sospechas por las actitudes de Horacio’. Porque ayer se habló todo el tiempo de una carta documento contra la mujer de Cabak. Primero, que no lo dijo en público. Segundo, que lo dije yo. Y tercero, siempre hablé de sospechas, de ninguna prueba. Así que Rocío, tranquilita."