La insólita crítica de Macri a Maradona: "Nunca apareció"

Mauricio Macri lanzó una aberrante crítica contra Diego Maradona en pleno programa de Juana Viale, por El Trece.

Desde hace tiempo que se sabe que Mauricio Macri y Diego Maradona no tuvieron una buena relación. Teniendo en cuenta que el pasado sábado 30 de octubre, el crack hubiera cumplido 31 años, Juana Viale le preguntó acerca de cómo se llevaban. Y de manera insólita, el ex presidente de la Nación y de Boca le hizo un insólito reclamo al mejor jugador de la historia del fútbol.

Durante el programa "La Noche de Mirtha Legrand", emitido por El Trece, "Juanita" le dijo a Macri que le mostraría una serie de fotos sobre determinados protagonistas. Uno de ellos fue Maradona, del que el ex mandatario opinó: "A mí me tocó una cosa extraña con Maradona. Yo lo disfruté como hincha del genio y lo padecí cuando era presidente de Boca, él estaba áspero".

¿Cómo fue que se conocieron? "Fue por un amigo, Donati, cuando lo auspiciamos de Sevel, la fábrica de Fiat y Peugeot. Hicimos todo un partido y él tenía que ir a la fábrica, que venía toda la plana mayor de Fiat, de Italia", relató Macri. Y agregó: "Él logró que casi se parta Italia. Lo que logró en Nápoli hizo que casi se partiera en dos Italia. Él tenía que separar a toda la fábrica, con los miles de empleados...". Incluso, le hizo un reclamo: "Tenía que ir a las 5 de la tarde, pero nunca apareció. Esas travesuras que tenía él... nunca apareció".

Mauricio Macri y Diego Maradona, juntos en una conferencia de prensa de Boca.

Por otra parte, el ex presidente de la Nación contó qué es lo que le molestaba de Maradona en su etapa como presidente de Boca: "Después nos reencontramos en Boca. Ya me encontré con el Maradona que venía a Boca, que venía a entrenar con un camión remolque. Era un Scania. No, no, no, una cosa... venía con 10 personas, 20 masajistas, teléfonos celulares, no entrenaba...".

Juana Viale recordó una crítica de Maradona a Macri

Luego del relato de Mauricio Macri sobre su relación con Diego Maradona, Juana Viale le consultó: "¿Te molestó que te dijera "cartonero Báez"? Y el exmandatario le respondió: "No, no, no, la verdad es que yo siempre entendí que para él era muy difícil". Asimismo, realizó una fuerte crítica a la sociedad: "Él fue un genio y la gente le dio un lugar sin límites, todo el mundo lo hizo sentir que no tenía límites y la gente lo fue empujando a una transgresión mayor".

Por último, Macri le preguntó a "Juanita": "¿Lo del cartonero sabés de quién fue? Maradona se lo robó al 'Bambino' Veira". Ante la negativa de la conductora, le explicó: "Cuando traigo al 'Bambino' a Boca, él cuenta que se preparó con uno de sus mejores sacos. Nos encontramos en la casa de un amigo en Palermo y al llegar me dice: 'Yo me preparé todo porque iba a ver al Berlusconi argentino, ahh...'.

"Y empezamos a discutir... cuando me dijo cuánto ganaba en San Lorenzo, le comenté: 'No, pero eso no lo puedo pagar'. Y me dice: 'En vez de Berlusconi era el cartonero Báez. Me quiere pagar la mitad de lo que ganaba en San Lorenzo'. Se ve que Bambino lo habló con Diego y lo hizo popular. A mí me sirvió porque cuando uno me pedía algo que no podía pagar, yo decía: 'Yo soy un cartonero'", añadió Macri.