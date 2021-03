Jorge Giacobbe hizo un insólito análisis sobre el caso M. en el que criticó al lenguaje inclusivo.

El caso de M.B, la niña de 7 años que desapareció el 15 de marzo, conmocionó al país y generó un gran revuelo en las redes sociales, en donde se hizo una intensa difusión para poder encontrar a la niña. Una vez que se encontró a M. junto a su secuestrador, Carlos Savanz, hubo personas que se encargaron de echar culpas por su desaparición y su mala calidad de vida. Apuntaron contra su madre, contra el Estado y el gobierno de la Ciudad. Pero ahora, un panelista de Viviana Canosa hizo un insólito análisis del caso en el que aseguró que "el lenguaje inclusivo no la salvó".

El analista político, Jorge Giacobbe, escribió una reflexión sobre el caso de M. con la que aprovechó para demostrar su postura en contra del lenguaje inclusivo. Con toda seguridad, afirmó: "El lenguaje inclusivo no salvó a la mamá de M***. No le dio casa. No le dio laburo. No le dio estudios. No la ayudó con la droga. No la alejó de la violencia".

"El lenguaje inclusivo no salvó tampoco a M***. No le dio un DNI, ni comida, ni escuela, ni un juguete. Me pregunto si dejando de nombrarla la protegemos más que antes", siguió diciendo Giacobbe, muy convencido de su teoría.

Como remate, el panelista de Viviana con vos destacó que a M.B la encontró "una ciudadana que paga sus impuestos" y que a la niña "la recuperaron dos policías a los cuales les pagamos menos que la canasta básica de alimentos".

"Quizás sea cierto que la masturbación intelectual nos esté entreteniendo. Ponemos los problemas simbólicos por sobre los reales", finalizó diciendo Giacobbe, dando por terminado su análisis que poco tuvo de lógico.

Como era de esperar, la reflexión de Giacobbe recibió cientos de críticas en las redes sociales. Los usuarios se encargaron de marcarle al panelista de Viviana Canosa que su teoría no tenía ni pies ni cabeza. Pero el analista político no se corrió de su lugar y les respondió a sus criticadores: "Insultadores precoces".