La insólita anécdota íntima de Marixa Balli con Martín Bossi: "Me imitaba"

La panelista de televisión dio a conocer cómo era su relación con le humorista. Marixa Balli y Martín Bossi fueron pareja en el pasado.

Marixa Balli habló sobre Martín Bossi y recordó una impensada anécdota que vivió cuando estaba en pareja con el humorista. La intérprete de La Cachaca dio información sobre qué le molestaba del vínculo con el artista de teatro y televisión y dejó atónitos a los presentes.

“¿Vos saliste con Bossi?", enunció Ángel de brito en LAM, ciclo donde Balli se desempeña como panelista. Esa frase dio pie a una serie de preguntas punzantes por parte de las demás angelitas y Marixa no tuvo otra opción más que contar todos sobre su vínculo con Martín Bossi.

Yanina Latorre: "¿Bailaban la cachaca desnudos?

Marixa: Pero escuchame, la cachaca es el ritmo del amor. Baila muy bien y es muy ágil. Es divino, muy divertido. Pero me molestaba mucho hablar conmigo misma, me imitaba todo el tiempo

Ángel de Brito: ¿Mientras tenían sexo te imitaba?

Marixa: Yo no hablo de mi vida privada

Balli reveló que se conoció con Bossi en el reality show Bailando por un sueño y recordó: "Me empezó a seguir caracterizado de Mauricio Macri, me causaba mucha gracia". Marcela Tauro calculó las fechas y llegó a la conclusión de que el amorío entre Marixa y Bossi habría sido en 2006, pero la dueña de Xurama aseguró que no quiería hablar de fechas puntuales. "No querés tener memoria porque se te juntan los aviones a vos”, sumó de Brito. Y ella cerró: “Sí, me empieza a sonar el teléfono si no".

Marixa Balli apuntó contra Marcelo Tinelli

"Lo peor que me pasó fue ser novia de Tinelli. No hay que estar con poderosos, porque te arruinan la carrera. La vida te la arruinan varios, no uno solo. Me equivoqué", soltó Balli sobre su romance con Marcelo Tinelli en los 90. Y sumó: "A veces hay gente muy celosa y te va cortando trabajos la misma persona con la que salís, no quiere que progreses. Por celos. A veces hay que hacer la vida de una y no engancharse con personas que son complicadas, que no te van a servir para tu carrera".

A pesar de esas declaraciones, Balli aseguró que le tiene cariño a Tinelli y que le gustó haber podido mantener ese noviazgo en secreto durante muchos años. "El principio yo estaba de novia con el sponsor de él, un hombre que publicitaba en su programa. Cada momento tuvo su situación, había un tema ahí, un poquito fui culpable. No importa ahora", cerró.