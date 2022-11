La inesperada crítica de Damonte contra Alfa de GH: "No me gusta"

Israel Damonte sorprendió a todos, habló de Gran Hermano y criticó a Alfa. Qué fue lo que no le gustó al técnico de Sarmiento de Junín.

Gran Hermano continúa su curso y muchas son las personas que hablan del reality y sus participantes. Incluso lo hace gente que no consume el programa a diario. Tal es el caso de Israel Damonte, técnico de Sarmiento (Junín) que opinó sobre Walter "Alfa" y criticó un aspecto de su personalidad.

Hablando en TyC Sports sobre el poco conocimiento que algunas personas poseen para opinar sobre diferentes temáticas, Damonte señaló a quienes se informan "por arriba" mirando títulos en las redes sociales y no investigan más allá. "El tema es que hay un mundo Twitter, que yo también a veces consumo. Si este programa fuese de chimentos diríamos ‘vamos a hablar de Gran Hermano’", comenzó diciendo Israel.

"Yo no vi nunca este Gran Hermano, pero sí veo Twitter y voy viendo el título, grande, arriba. Y yo te la piloteo, me siento acá y te digo, ‘hay uno que usa un pañuelo, tipo Leonardo Favio, que es crack. Voy agarrando lo que dicen ustedes, mucha información”, continuó el técnico de Sarmiento, en una clara alusión a Walter Alfa.

La crítica llegó sobre el final, cuando Damonte se metió de lleno en el costado "futbolero" de Alfa. "Lo que no me gusta es que (Alfa) no es maradoniano, porque hoy vi un cosito que decía, ‘cuando le festejaron el cumpleaños a Maradona se fue’", sentenció el protagonista, quien sorprendió a todos con su analogía.

Gran Hermano: el hijo de Juan rompió el silencio y reveló lo que todos pensaban de su papá

Gran Hermano aún tiene dentro del juego a uno de los participantes más odiados por la gente, Juan Reverdito. De hecho, en las últimas horas fue su propio hijo quien cuestionó la forma de ser de su padre en la casa más famosa del país.

Según Juan Cruz, joven de 22 años que emigró a España para probar suerte en Europa, su padre armó un personaje "frívolo y calculador". "Él afuera de la casa es una persona que todos los días se comunica conmigo. Me preocupa porque lo veo más ansioso, muy de prisa, de querer jugar rápido”, agregó el muchacho, en diálogo con Telefe.

Sobre la estadía de su papá en la casa de Gran Hermano, el hijo de Juan Reverdito advirtió: "Le diría que disfrute un poco más el momento que está viviendo. Él entró a ganar porque quiere cambiar su vida, la peleamos un montón, pasamos muchos momentos malos y quiere comprar su auto para trabajar y depender de sí mismo, no deberle nada a nadie”.