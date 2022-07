La inesperada confesión de Marcela Feudale en televisión: "No tengo problema en decirlo"

La locutora se sinceró sobre su vida amorosa y habló de su infortunio en esa materia. A pesar de eso, Marcela Feudale aseguró haber tenido una vida plena.

Marcela Feudale se sinceró en televisión sobre su conflictivo vínculo con el amor, al que experimentó en pocas ocasiones a lo largo de su vida. La famosa locutora de los ciclos VideoMatch y ShowMatch reveló que ha tenido varios amantes a lo largo de su vida, pero pocas relaciones amorosas.

"Nunca me fue bien con las parejas, pero creo que si bien es cierto que no emboqué por ahí con las personas que debería haber embocado, era muy romántica y yo creía que todo tenía que ser perfecto", comenzó su descargo la celebridad de radio y televisión en diálogo con Andy Kusnetzoff en PH, Podemos Hablar. Y sumó: "Una exigencia tremenda para mí y para el otro también, entonces cuando pasaba una mínima cuestión ya estaba pensando que no funcionaba, que no era para mí".

La comunicadora aclaró que siempre tuvo parejas heterosexuales y reveló que siempre tuve que mostrarse masculina por estar rodeada de varones en el ámbito radial en los 80. "Éramos dos mujeres en la Rock And Pop y 44 varones. Vengo de una época donde la mujer elegía o la casa, la cocina, o trabajar, todo junto no se podía", añadió Feudale. Y cerró: "Costó mucho el tema de las relaciones porque tenía un compromiso muy grande con mi carrera y yo quería trabajar... Estabas criado de esa manera, y romper esas matrices que nos habían metido en la cabeza era tremendamente difícil. Igual tuve una vida plena, he tenido amantes, no tengo problema en decirlo".

Las dos ocasiones en las que Marcela Feudale encontró el amor

"Cuando tenía 18 años amé con todo mi ser, y él me amaba a mí de una forma enorme. No sé si fue porque era el primer gran amor", enunció la locutora sobre su primer flechazo amoroso. Y aseguró que el segundo se dio cuando tenía 31: "Ahí sufrí mucho; fue muy doloroso para mí separarme".

El angustiante descargo de Feudale sobre la muerte de su padre

La celebridad contó que su papá falleció hace muchos años pero aseguró que nunca logró superar esa pérdida. "Yo era íntima amiga de mi papá y lo extraño. Extraño charlar, caminar por la playa. Eso no se puede. Y no va a pasar. Extraño eso. La fe que me tenía", comentó Feudale fundida en llanto, ante la mirada compasiva de los demás invitados del programa, Ronnie Arias, Guillermo Favale, Soledad Solari y Pachu Peña.