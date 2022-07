La inesperada conexión entre dos participantes de La Voz: "Nos dimos cuenta"

Luego de su batalla, los concursantes confesaron la relación que los une y que descubrieron en su paso por el reality show.

Dos participantes de La Voz Argentina sorprendieron al contar el inesperado vínculo que los une y al que descubrieron gracias a su paso por el reality. Luego de cantar juntos en la instancia de las batallas, ambos agradecieron la oportunidad que les brindó el programa de poder conocerse con mayor profundidad y descubrir que había algo especial que los unía.

La situación se dio durante la batalla entre Juan Aguirre y Victoria Cuello, dos concursantes pertenecientes al equipo Mau y Ricky. El dúo interpretó la famosa canción Somebody That I Used to Know con un acting que logró atrapar a todos los jurados por igual. Sin embargo, el momento más sorpresivo de la presentación fue cuando los cantantes contaron que había un vínculo personal que los unía desde mucho antes del programa y al que descubrieron gracias a La Voz Argentina.

"Tuvimos una semana hermosa con Vicky practicando la canción y porque en el medio nos dimos cuenta de que somos prácticamente parientes", confesó Juan y generó la sorpresa de todos los participantes. "Es muy loco", continuó el participante también atónito por el descubrimiento.

En ese sentido, Aguirre detalló cómo se habían enterado de ese vínculo: "A los cuatro o cinco días de ensayar me dice mi papá '¿Te suena una tal Victoria Cuello?'". Luego de que el participante le contestara de forma afirmativa, su padre le contó cuál era la relación que los unía a la joven cantante: "Nos dimos cuenta que ella es hija del mejor amigo de la infancia de mi papá, que es mi padrino".

Lamentablemente, el papá de Victoria falleció hace tres años atrás, motivo por el que papá de Juan Aguirre perdió la relación con su querido amigo. Sin embargo, sus hijos se reencontraron y formaron una importante amistad de casualidad dentro de La Voz Argentina.

Lali Espósito no se aguantó y besó a Rogelio en La Voz Argentina

Lali Espósito protagonizó un divertido momento en La Voz Argentina (Telefe) cuando se subieron al escenario los participantes Quique Montes y Marco Díaz, quienes se enfrentaron en el marco de las batallas. La actriz sorprendió a todos sus compañeros al besar a Rogelio, el acompañante que Marco había llevado al programa.

En esta instancia, en la que ambos participantes de un mismo equipo se enfrentan para ver quién queda, Soledad Pastorutti eligió a Marco como ganador. El joven no se presentó solo a la competencia: desde el día uno lo estuvo acompañando Rogelio, su pollito de hule, a quien tiene como amuleto. Al darle sus felicitaciones, la exestrella de Casi Ángeles no dudó en besarlo.

"Nos dieron un espectáculo, fue muy lindo. Es un momento muy injusto para nosotros pero son las reglas del juego. Yo siento que los dos estuvieron muy bien, pero me voy a quedar con Marco", expresó "La Sole". "Felicitaciones también a Rogelio", sumó Marley. "¡Se salvó el pollo!", bromeó Ricky Montaner.

Pastorutti volvió a recalcarle a Quique que él también estuvo "súper bien", pero que elegir a uno es parte de las reglas del juego. "Es más, yo pensaría en el dúo a futuro, con Rogelio y todo", agregó la artista. Cuando Marco fue a saludar al jurado, Lali se acercó a su pollo y le dijo: "¿Me dejás besarlo?". Ante la afirmativa del joven, la cantante le dio un beso y todos estallaron en risas. "A Rogelio se le puso la piel de pollo", bromeó el conductor.