La impensada propuesta que recibió en sus redes Thiago Medina de Gran Hermano: "Cumplir su sueño"

Tras haber sido eliminado de Gran Hermano, Thiago Medina fue contactado para una jugosa propuesta laboral.

Thiago Medina, el joven de 19 años de González Catán que fue eliminado de Gran Hermano, tuvo una propuesta laboral para insertarse en el mundo del espectáculo. El mensaje lo recibió en sus redes sociales y se dio por parte de un profesor universitario.

"Me ofrezco a darle un curso gratuito de oratoria a Thiago, si tiene ganas", indicó Franco Pisso, el docente universitario especialista en oratoria que arrasa en YouTube con sus videos analizando comunicación no verbal. Esto se dio tras la eliminación del joven del reality show de Telefe.

Pisso reveló en su cuenta de Twitter que le habló por privado a Thiago a través de Instagram con el objetivo de poder concretar las clases. "Para que tenga alguna herramienta más y lograr cumplir su sueño de ser panelista", sostuvo el profesor de 28 años que cuenta con casi medio millón de suscriptores en YouTube.

La intención de ofrecer estas clases con el objetivo de reforzar su deseo fue a raíz de la entrevista de Santiago Del Moro a Thiago. "Realmente me gustaría boxear, pero también me gustaría estar en la tele de panelista o cualquier cosa, porque me gusta una banda la tele. Me gusta estar hablando, preguntar cosas, o detrás de cámaras ayudando a acomodar algo", dijo.

Thiago confesó sus verdaderos sentimientos hacia Nacho en Gran Hermano: "Un montón"

Thiago Medina rompió el silencio y confesó cuales son sus verdaderos sentimientos hacia Nacho, uno de los compañeros con los que generó más vínculo dentro de la casa. El participante se convirtió en decimo segundo eliminado de Gran Hermano y asistió al debate para hablar a fondo de esta relación.

Desde que inició el programa, los dos participantes de 19 años tuvieron mucha cercanía e incluso muchos empezaron a especular sobre una supuesta relación amorosa entre ellos. Los concursante forjaron tal vínculo que los internautas bautizaron su amistad como "Nachiago", siempre en la mira de que suceda algo más entre ellos. En este marco, Thiago contó la verdad.

“Con él tomamos una re afinidad porque somos los dos más chicos de la casa. Nos identificábamos mucho, hablábamos un montón", empezó por decir Thiago luego de que Santiago Del Moro le preguntara sobre este vínculo que tanto resonó en las redes.

Sin embargo, cuando llegó el momento de contar la verdad de su vínculo, Thiago desmintió tener una relación amorosa. "Me hacía acordar mucho a mis amigos. A mí me caía re bien, pero no había nada más que eso", sentenció el participante de 19 años.