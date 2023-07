La impensada experiencia de Violeta Urtizberea: "Revivió cuatro veces"

La actriz contó el mal momento que vivió en su infancia con una de sus mascotas. Violeta Urtizberea recordó cuál fue su particular técnica para devolverle la vida al animal.

Violeta Urtizberea dio a conocer el traumático momento que vivió cuando era una niña debido a la salud de su mascota. La actriz de series de Telefe y El Trece recordó varias experiencias de su infancia como niña que aparecía en televisión y sorprendió con su relato sobre una intimidad hogareña.

La actriz fue parte de ciclos como Magazine For Fai junto a su padre, Mex Urtizberea, cuando era apenas una niña. De esa manera, la joven se refirió al histrionismo que tenía desde pequeña y la necesidad de expresarse artísticamente en medio de una entrevista con el medio Infobae.

La estrella de novelas como Viudas e Hijos del Rock And Roll y Educando a Nina recordó también las fuertes experiencias que le tocó vivir cuando tuvo que revivir a una de sus mascotas. "Lo pusimos arriba de una estufa en mínimo y revivió; vivió una semana más y se volvió a morir. Dijimos: 'Bueno, ya está'. Otra vez lo pusimos sobre la estufa y revivió. Así, como cuatro veces", comentó Urtizberea sobre un hamster que tenía como mascota.

"Me gustaba imaginarme vestida de esos trabajos, interpretando esos roles, y me di cuenta de que, en realidad, lo que quería era ser actriz, porque podía ser todo eso", contó la actriz sobre su necesidad histriónica en su niñez.

Mex Urtizberea fue padre a sus 24 años.

Violeta Urtizberea, sobre el nombre de su hija

La estrella de TV contó por qué le puso Lila a su hija en diálogo con este medio y reveló: "En realidad, Juan (Ingaramo, su pareja) siempre decía que quería un nombre con cuatro letras, porque él se llama Juan y su hermana Inés. Como para seguir esa tradición, además de que su apellido es bastante largo, entonces queda bien".

En tanto, Violeta sumó: "Los nombres que se nos ocurrían de cuatro letras a mí no me terminaban de gustar, él tenía una lista con varios pensados. Se ve que los fue pensando con otras novias también, no sé (risas). No, pero como él ya tenía la idea de las cuatro letras, tenía su lista y a mí no me convencía ninguno. Por otro lado, en un momento dijimos 'estaría bueno que sea un color', porque el mío lo es. Y de golpe dijimos 'Lila' y fue perfecto: un color de cuatro letras, que nos parecía hermoso a los dos. También pensamos Rosa, estuvimos entre esos dos y elegimos Lila".