La impensada convocatoria de Tinelli a Mirtha Legrand: "Ojalá que puedas"

El famoso conductor le hizo una particular propuesta a su colega tras las fallidas negociaciones para su regreso a la televisión.

A semanas de volver a la televisión con el Bailando 2023 y tras romper su contrato de años con El Trece, Marcelo Tinelli le hizo una peculiar propuesta a Mirtha Legrand. El famoso conductor hizo pública una convocatoria a su colega que llamó la atención en medio de las negociaciones para que la diva regrese a la pantalla chica.

Hace ya un tiempo que el regreso de la famosa conductora a la televisión se tornó complicado, ya que las negociaciones con los canales no dieron frutos y Nacho Viale no llegó a un acuerdo con ninguna señal pese a la reiterativa insistencia de Mirtha para volver a trabajar. Pero justo cuando la vuelta de la conductora parecía imposible para este año, Tinelli hizo un peculiar posteo que llamó la atención.

A través de sus historias de Instagram, el conductor mostró su entusiasmo por que Legrand vuelva a formar parte del canal de Daniel Vila junto con él. "Ojalá querida Mirtha Legrand puedas venir este año con nosotros a América TV", empezó por escribir el ex de Guillermina Valdés junto a una foto con la diva de los almuerzos.

Por último, remarcó: "Sería un placer. Te queremos volver a ver en la tele y en nuestra pantalla". Cabe destacar que Nacho Viale entró en negociaciones con El Trece, Telefe y América TV para que su abuela vuelva a la televisión de forma definitiva tras la pandemia. Sin embargo, la información que trascendió es que no llegaron a acuerdos tanto contractuales como económicos.

La historia que subió Marcelo Tinelli para Mirtha Legrand.

Marcelo Tinelli le declaró la guerra a Jorge Lanata y lo defenestró en América TV: "Límite"

El conductor del Bailando se mostró muy conmovido por el delicado momento que atraviesa Wanda y salió a bancarla. Primero lo hizo en Intrusos, en donde se quebró al hablar sobre lo sucedido y recordó que su madre se enteró que padecía una grave enfermedad por la portada de una revista, y luego en A La Tarde.

El pasado lunes, Wanda emitió un comunicado en el que apuntó contra Lanata y recibió el apoyo de cientos de figuras. Uno de los primeros en comentarle la publicación fue Marcelo: "Toda nuestra familia te ama. Y estamos con vos, con Mauro, con tus hijos y toda tu familia, siempre al lado de ustedes. Fuerza amiga querida. Va a estar todo bien". Horas más tarde, Tinelli se hizo presente en el estudio del programa conducido por Karina Mazzocco, y reiteró sus críticas contra el periodista de El Trece. "Ya sé que después podés empezar a decir 200 cosas. Pero para mi el tema de la enfermedad, fundamentalmente, es un límite", subrayó.

"Por supuesto que si hay alguien internado es obvio, está internada esa persona. Pero cuando una persona tiene estudios que son absolutamente privados, no lo comparte con sus hijos. En este caso la primera que lo tiene que decir es la madre a sus hijos", destacó el directivo de la señal y reveló su cercanía con Wanda. La empresaria es muy amiga de Micaela Tinelli y la pareja de su hija mayor, Lisandro López, compartió plantel con Icardi. "Siempre vienen a casa", contó Marcelo.

Además, indicó que el perfil mediático de Wanda no es justificativo para el accionar del operador del Grupo Clarín. "Ante el silencio justamente de una persona que es muy mediática, trabaja mucho con las redes, que sale en todos lados, y de repente guarda silencio. Algo pasa", afirmó.

"Jorge empieza a hablar de los periodistas de espectáculo y no tiene nada que ver", subrayó Marcelo en referencia al descargo que hizo el conductor de Periodismo Para Todos en la emisión del último domingo. "Por favor, mírense al espejo. Vean los programas que hacen. Los que mean agua bendita me acusan de transgredir. ¿Me lo dicen en serio? Yo no me siento más que nadie, pero ellos se sienten más que yo y me apuntan con el dedo”, manifestó Lanata en su show luego de las críticas que recibió por su accionar.