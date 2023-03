La impensada actitud de la hija de Nicole Neumann que impactó a todos

La modelo compartió un video que alarmó a los usuarios de redes. Nicole Neumann y su hija mayor se mostraron en la playa disfrutando del fin de semana.

Nicole Neumann fue criticada en las redes sociales debido a un video en el que se vio a su hija del medio hacer una actividad de riesgo. La modelo y conductora de televisión aún no ha reaccionado a los comentarios y se mostró disfrutando de la playa con su familia.

Se viralizó un video en el que se ve a Nicole Neumann sentada en el lugar de copiloto de un jeep de playa que era conducido por su hija Allegra. Si bien la preadolescente tenía el cinturón de seguridad puesto, muchos señalaron el hecho de que estuviera al volante como una irresponsabilidad.

Nicole habría sido juzgada como madre en las redes sociales, según citó el medio Ciudad Magazine. Esta realidad se da después de que se corrieran rumores relacionados a una supuesta mala relación entre Indiana y Nicole, porque la joven pasó la Navidad en casa de Cubero mientras que sus hermanas menores lo hicieron con su madre.

Nicole Neumann sobre su separación de Fabián Cubero

"Todo comenzó al darme cuenta de que ya no estaba enamorada del padre de mis hijas.. Viví ese desamor como una frustración enorme. La culpa me carcomía. Ejercía una presión constante sobre mí misma: 'No, no puedo separarme, tengo que lograr una pareja perfecta para el resto de la vida'. No debía repetir con las chicas todo eso que yo había vivido en casa. No podía permitirme causarles ese dolor", comenzó su descargo la modelo en diálogo con Infobae. Y siguió: "No quería que mis hijas me viesen triste. Al quedarme sola, bajaba las persianas, cerraba todo y gritaba contra la almohada para descargar todo lo que traía dentro".

Nicole reveló que tuvo una charla con el terapeuta Gabriel Rolón y así se dio cuenta de que necesitaba ser transparente con sus hijas: "Él me hizo entender que debía sincerarme con mis hijas. Que disimular lo que se vivía en casa era contraproducente".

Mica Viciconte habló del nombre de su hijo, Luca Cubero

"Luca tiene un único nombre. Tanto Fabi como yo tenemos segundo nombre y nos pareció que lo mejor era ponerle uno solo. Soy Micaela Lorena Viciconte y él es Fabián Alberto Cubero. ¡Uy me va a matar!", soltó entre risas la ganadora de MasterChef Celebrity 3 en diálogo con Revista Pronto. Y cerró: "Nosotros no usamos nuestros segundos nombres, son al cuete y quisimos simplificarle la vida. Siempre quise llamarlo Luca, se lo planteé a Fabi y a él le gustó de una. Es un nombre simple, fácil".