Como cada noche, el prime time de la pantalla chica se disputó entre MasterChef Celebrity y el Cantando 2020. Según los datos aportados por la medidora Kantar Ibope, el reality gastronómico de Telefe arrasó la noche del jueves con una media de 19,4 puntos de rating, frente a los 7,9 que registró el reality de El Trece.

De esta forma, Telefe duplicó y más por amplia diferencia a su competidor de El Trece, registrando picos altos de audiencia y un historial imbatible desde su debut desde el cual llegó a superar los 20 puntos en la tabla en un domingo eliminatorio frente a PPT Box, eclipsando a la emisora del sol con su ciclo periodístico y sus apuesta para el horario central durante la semana.

En cuanto a Fuerza de mujer, novela turca que se estrenó hace pocas semanas en el canal de las pelotas y tiene a más de un argentino desvelado, alcanzó 11,1 puntos , contra los 11,2 que consiguió Guido Kaczka con Bienvenidos a Bordo (El Trece), ciclo de entretenimientos del que todas las noches sale tela para cortar.

Por otra parte, en lo que al resto de las emisoras se refiere, El Nueve, logró como marca más alta de la jornada 3,8 puntos con Telenueve al mediodía. En América, lo más visto fue Intrusos con 3,5 puntos. Siguió Cocineros Argentinos (TV Pública) con 1,1 y en Net Tv , Tiro de gracia cosechó 0,7.

Alejandro Fantino, contra IBOPE y MasterChef

Alejandro Fantino, conductor del programa Fantino a la tarde por América TV, dejó en claro la importancia del minuto a minuto por el rating en la televisión argentina. Esta vez, mientras se encontraba al frente de su magazine, largó una fuerte crítica hacia IBOPE y hasta se la agarró con MasterChef Celebrity, lo más visto hasta el momento en esta segunda parte del año.

Ante sus panelistas, entre los que se encuentran Luis Ventura y Marcela Tauro, le pidió al doctor Carlos Regazzoni que cite al poeta italiano Dante Alighieri y lo utilizó para hacer una comparación con el contexto actual. "Es muy interesante lo que dice Dante porque él estaba extraviado en su vida, como los argentinos ahora. Y en ese extravío le empezaron a ocurrir cosas que fueron dolorosas pero muy buenas", explicó.

"Son las 4:40 de la tarde, la Divina Comedia en un canal de aire... ¡Agarrate, MasterChef!", disparó entre risas el conductor y agregó: "Después ves que mide 20 puntos lo otro, yo me quiero morir... Avisale a IBOPE. Algo está errado, el mundo explotó". Como si esto fuera poco, criticando la elección del público, tiró: "En serio, si mi amigo el Turco García rinde haciendo una provoleta al vino tinto y este con la Divina Comedia en italiano hace 2 puntos y algo... No, yo me vuelvo loco".