La historia que conmovió a Guido Kaczka en Los 8 Escalones

Un participante de Los 8 Escalones reveló su dura historia personal y Guido Kaczka quedó conmocionado en la pantalla de El Trece.

Guido Kaczka protagonizó un conmovedor momento en la pantalla de El Trece. El conductor indagó acerca de la historia de una dupla de participantes de Los 8 Escalones del Millón y le dedicó unas sentidas palabras en plena transmisión del programa.

En la transmisión del pasado lunes 23 de mayo, durante la edición "kids" del exitoso programa, Guido tomó la palabra y manifestó: "Levantó la mano Melina, que va al colegio y su materia favorita es prácticas del lenguaje. Quiere ser periodista". Y luego indagó: "¿Periodista deportiva?".

Frente a la negativa de la niña, el presentador le repreguntó: "¿Periodista general o de política?". "Sí, general". Y una vez más, Kaczka se mostró curioso: "¿Le das bolilla a la política y a las cosas que pasan en la actualidad?". Melina volvió a tomar la palabra y admitió: "Más o menos, pero me gustaría estar un poco más al tanto".

Inmediatamente después tuvo lugar el momento que culminó con una charla sumamente emotiva y conmovedora, y de la que el conductor también fue parte por sus palabras.

El momento que emocionó a Guido Kaczka y una dupla de participantes en Los 8 Escalones

Guido Kaczka: "Bueno, Melina... viniste con tu tío, que es tu padrino y como un papá, dice acá. ¿Es así Melina?".

Melina: "Sí, es mi figura paterna. A mí papá hace mucho que no lo veo y él (Gastón) estuvo en los momentos importantes"

Guido Kaczka: "Gastón, el tío... está emocionado".

Gastón: "Sí, no sabía cómo pensaba ella, pero sí..."

Guido Kaczka: "Bueno, Melina... parecés decidida, con carácter, con estilo y personalidad. Mucha suerte para vos".

Guido Kaczka apuró a un participante de Los 8 Escalones

Hace algunas semanas, en el ciclo "kids" de Los 8 Escalones del Millón, Guido Kaczka tomó la palabra antes de que una niña iniciara su camino en el certamen. "Catalina, te sonás los dedos. ¿Llegás a hacer ruido con eso?", le consultó.

"A veces. El tema es que me los sueno mucho tiempo, entonces no le da el tiempo...", respondió Catalina, con cierta timidez. Por lo tanto, el conductor indagó: "¿Y a tu papá le gusta que hagas eso?". El hombre que la acompañaba no hizo un solo comentario al respecto, por lo que Kaczka disparó: "¿No decís nada?".

"Si a ella le gusta...", respondió el hombre, de manera escueta. Como si se tratara de un reproche, el presentador de Los 8 Escalones le marcó la cancha al padre de Catalina: "Ay, qué bien Darío... yo le digo al más grande de mis hijos: 'No hagas eso, no hagas eso...'". "No, bueno... acá hay mucho nervio así que...", se excusó el participante.

Sin embargo, Guido Kaczka indicó por qué cree que no está bueno sonarse los dedos: "¿En tu casa sí? Una vez mi abuela dijo que te desgasta las articulaciones. No sé si es de ese modo". Nicole Neumann, una de los integrantes del jurado, intervino y manifestó: "La mía (NdeR: su abuela) me dijo que te deforma. Yo también a veces digo: 'No hagas tanto eso'. Me da miedo".