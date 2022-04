La furia de Tinelli por la renuncia de José María Listorti: "Como el orto"

El humorista se expresó sobre su alejamiento de los productores con los que trabajó durante casi treinta años. José María Listorti les dio la espalda a Marcelo Tinelli, Federico Hoppe y "El Chato" Prada.

José María Listorti dio a conocer el motivo de su salida de La Flia, la productora de Marcelo Tinelli y reveló cuál fue la reacción de quien fue su patrón durante más de 25 años. El humorista aseguró que su salida de ese grupo era un decisión tomada desde hacía varios meses.

El influencer dejó en claro que Tinelli no tenía idea de la salida de Listorti de su productora, por lo que fue una gran sorpresa para él. Tal fue así que Listorti aseguró que su exjefe se enteró de su decisión por los medios, ya que aún no pudo charlar con él en persona porque se encuentra de viaje. "No le debe gustar a él. Obvio que no le debe agradar, pero entiende porque es una persona de los medios", enunció el comediante.

"Las charlas son privadas, pero en líneas generales puedo decir que lamenta mucho. Se quiere sentar a hablar para ver los motivos", continuó Listorti en Socios del Espectáculo sobre la reacción de Tinelli. Por su parte, la panelista Graciela Alfano lanzó una fuerte humorada al respecto: "Le cayó como el orto", a la que el actor reaccionó con risas.

"Ya lo tengo hablado con el Chato Prada y Fede Hoppe. Hoy hablé con Marcelo Tinelli, me dio mucha lástima no haberlo hablado con él antes, pero fue porque el viajó a París, después estuvo en México", continuó Listorti sobre su salida de La Flia. Y cerró: "Hablé con Tinelli y está todo bien, vamos a juntarnos para que yo le explique los motivos, que él ya los sabe. Pero se los voy a explicar cara a cara. Son muchos años y quiero darle un cierre, o un paréntesis".

El motivo de la salida de José María Listorti de La Flia

José María Listorti dejó en claro que no ocurrió nada tajante que lo hiciera tomar la decisión de despegarse de Tinelli, Pablo Prada y Federico Hoppe: "Son muchos años haciendo televisión. Quiero parar un poco. La gente se merece un descanso de mí. Es una decisión que me costó muchísimo. Tiene que ver con un cambio", expresó en LAM. Y cerró: "En la radio me va bien y estoy haciendo cosas en las redes", sobre su ciclo Re Tarde en Radio Pop 101.5 y los divertidos sketches que hace en TikTok e Instagram, muchos de los cuales coprotagoniza con su esposa Mónica.