La furia de Nancy Pazos contra un cronista de Intrusos: "Le cerró la puerta en la cara"

Nancy Pazos fue abordada por un notero de Intrusos, pero no quiso hablar y le cerró la puerta en la cara. El video.

Cansada de que le pregunten siempre por sus problemas en la televisión con otras famosas, Nancy Pazos demostró su enojo cuando un cronista de Intrusos (América TV) la abordó en plena calle para consultarla acerca de sus diferencias al aire con sus compañeras de Flor de equipo (Telefe).

El movilero Gonzalo Vázquez se acercó hasta la periodista para conversar unos minutos acerca de los problemas con sus colegas Analía Franchín, Florencia "Flor" Peña y Denise Dumas. Sin embargo, lejos de referirse a ello, tuvo una actitud bastante desagradable contra el joven.

Nancy Pazos le cerró la puerta en la cara a un periodista de Intrusos: "El brazo contra el auto"

Gonzalo Vázquez se acercó hacia ella a la salida de Radio Metro (FM 95.1) y quiso entablar un diálogo, aunque del otro lado solamente se encontró con respuestas negativas. "Hola Nancy, ¿cómo estás?", le dijo él, a lo que ella le contestó simplemente "hola, bárbaro".

"¿Me das un segundito?", le contestó respetuosamente el notero, aunque ella reaccionó con un tajante "no, gracias". "¿Por qué no?", insistió él, que siguió: "¿Estás al tanto de lo de decirle ´inútil´ a...?". Cuando ina a hacer referencia a Denise Dumas, se escuchó que el joven gritó "¡ay!" y quedó de rodillas en el piso, con sus brazos sobre el auto de ella.

"¡Uy, perdoname!", le devolvió Nancy Pazos, a lo que él acotó: "No hay problema. Lo de ´inútil´ solamente... ¿No hay nada que quieras decir? Viste que se contó que Denise Dumas va al programa y vos dijiste ´con esa inútil no quiero trabajar´...". "Yo no dije eso", contestó ella mientras subía la ventanilla y se marchaba en su camioneta negra.

Después de haber repasado el video de lo ocurrido en Intrusos, los integrantes del programa de América TV destrozaron a la panelista de Flor de equipo. Para empezar, Florencia "Flor" de la V dijo "no le preguntó ni siquiera ´¿estás bien?´, nada...".

"¡Se pegó un golpazo, la cabeza contra el auto! Es raro que alguien actué así, siendo de los medios, contra un colega...", opinó Daniel Ambrosino. No obstante, Maite Peñoñori defendió a la entrevistada y señaló que "él se tropezó, no fue culpa de Nancy, aunque le podría haber preguntado cómo estaba".

"Lo decimos siempre en estos casos, más viniendo de una periodista... Le decís ´Gonza, la verdad que no voy a hablar´. Te subís como una lady (señora) y te vas", acotó Lucas Bertero. "¡Le pegó en el brazo!", añadió.

La respuesta del cronista de Intrusos agredido por Nancy Pazos

A través de su cuenta oficial de Twitter (@GVAZQUEZOK), el periodista citó el tuit con el video de lo sucedido y escribió irónicamente: "Me manchó el buzo". Luego, en el contacto con quienes estaban en el estudio, completó: "¡Yo no me caigo! Yo me agacho para quedar frente a ella porque sino queda mal el plano y el camarógrafo me dice ´vos no sabés trabajar en televisión´".

"Me agacho y me la da en el hombro. No quería que hablara de todo lo que me enteré en la puerta de la radio ayer...", cerró Vázquez a puro picante. "Vos utilizaste la vieja táctica de los noteros de meter el hombrito en la puerta para que no siga", completó Péñoñori.