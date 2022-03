Fue figura de El Trece y América TV y hoy maneja un remis: "Se quedó sin un peso"

Un periodista que brilló en El Nueve y en América TV está en crisis y "maneja un remis" porque "se quedó sin un peso".

La vida y la carrera de las figuras de la televisión argentina suele cambiar constantemente, ya que a muchos les ocurre que pasan del estrellato al ostracismo en apenas unos meses. Y eso le sucedió a un periodista que brilló en El Nueve y en América TV.

Se trata nada menos que de Guillermo Pardini, quien “se quedó sin un peso” y en la actualidad es remisero como para recaudar algo de dinero. Toda la información al respecto la aportó Rodrigo Lussich en el flamante Socios del espectáculo, por El Trece.

La crisis de Guillermo Pardini, ex El Nueve y América TV: "Sin un peso"

A modo de anuncio antes de revelar la identidad del protagonista, Lussich adelantó que “durante muchos años fue figura de la tele y fue un histórico panelista de un ciclo que comenzó llamándose Duro de Domar y luego Indomables. Y, si bien tuvo cambios en su staff, él era el histórico, el decano".

"Después trabajamos juntos y me tocó tenerlo en el panel de Confrontados”, añadió el conductor uruguayo, que finalmente se atrevió a dar el nombre de la persona de la que estaba hablando: “Y un día Guillermo Pardini desapareció de la televisión".

Además, el ex Intrusos (América) repasó que Pardini "fue acusado por una mujer de violencia y fue sobreseído por la Justicia". "Por primera vez, vas a ver la vida de Guillermo Pardini después de muchos años”, amplió.

Lussich profundizó en que su colega “hoy maneja un remís, se quedó sin un peso, pasó al ostracismo de los medios. Pesaba sobre él una acusación que ameritaba un retiro de los medios. Nunca habló”.

“Hoy, con la Justicia que ha fallado, él se muestra por primera vez y en Socios vas a ver la nueva vida de Guillermo Pardini, un histórico que salió del aire, hoy maneja un remís y va a hablar con nosotros”, añadió el compañero de Adrián Pallares en El Trece, aunque finalmente no contaron con el testimonio de "Guille".

Guillermo Pardini fue condenado por violencia de género y echado de sus trabajos

Todo comenzó cuando su exnovia, Verónica Magdalena, lo acusó porque según ella el periodista la golpeó, la ingresó en una bañadera y le prendió el agua. “Me empezó a pegar y a patear. Me daba con la mano abierta en el lado izquierdo de mi cara", había revelado.

"En un momento atiné a levantarme y él me agarró, me tiró en la bañera y abrió la ducha. Yo pensé que me había roto la cabeza... Y ahí hizo un chiste: ‘Bueno, por lo menos no te abrí la fría’. Después empezó a pedirme perdón, a abrazarme, a decirme que él no era eso” , detalló en un relato estremecedor.

Guillermo Pardini brilló en Duro de Domar, por El Nueve.

El comunicado de la defensa de Guillermo Pardini

Entonces, la Justicia se expidió y los abogados de Pardini presentaron un informe de descargo a la prensa: "La decisión de la Cámara de Casación implicó el rechazo del recurso interpuesto por la defensa contra la condena dictada por un Tribunal. Entre nosotros, una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario en un juicio respetuoso del debido proceso, luego del cual se llegue a una sentencia condenatoria y esta quede firme".

Incluso, el reclamo continuó textualmente con que "la 'firmeza' se adquiere cuando se consiente la resolución o cuando se agote a su respecto toda la vía recursiva". En la misma dirección, señalaron: "Ninguna de las dos circunstancias pasaron en el caso, toda vez que la decisión de Casación fue recurrido por un recurso extraordinario federal, esperando que la resolución sea revisada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Incluso, de ser rechazado ese recurso, quedaría la posibilidad de interponer un recurso de queja directamente ante la Corte".

El fuerte comunicado sentenció, entre otras cosas: "La arbitrariedad por la falta de consideración de los argumentos de la defensa que hacían a la solución del caso, y la falta de consideración de testimonios que avalaban la versión de Pardini, lleva a concluir que la decisión adolece de una fundamentación que es sólo aparente y, por lo tanto, arbitraria".