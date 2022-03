Wanda Nara habría encontrado videos íntimos de La China Suárez en el celular de Icardi

Según revelaron en LAM, Wanda Nara habría visto todos los videos íntimos que "La China" Suárez le mandaba a Mauro Icardi.

Pasan los meses y los escándalos del Wandagate no paran de crecer: ahora, la panelista Yanina Latorre reveló que Wanda Nara habría encontrado en el celular de Mauro Icardi una serie de videos íntimos que le mandó Eugenia "La China" Suárez. "Ahora Wanda le debe revisar todo", aseveró la "angelita", con su estilo impiadoso.

"Icardi guardaba todos los videitos de la mina ("La China") masturbandose. Wanda encontró todo. Vio todos los chats", soltó Yanina Latorre mientas se analizaba en LAM (América TV) la reciente filtración de chats que involucran a la empresaria y la actriz en el mediático escándalo romántico que siguen todos los medios y programas de chimentos.

Tras esa fuerte revelación, Ángel de Brito lanzó una humorada sobre cómo le habría quedado el celular a Icardi y hizo una pregunta incisiva sobre la infidelidad: "Dejó todos los dedos pegados (Icardi). ¿Por qué encontró (Wanda) todo tan rápido?". Rápida en la contestación, Latorre retrucó: "No los borró. Hay veces que uno peca de impune. Ahora, Wanda le debe revisar todo".

"Icardi guardó los mensajes por si alguna saltaba algo, para que Wanda viera por donde venía la cadena de mensajes", aportó la abogada Ana Rosenfeld, reciente incorporación al panel de LAM en su nueva temporada, brindando una nueva perspectiva para tratar la crisis. "Nunca hay una infidelidad de a uno", sentenció, dando por finalizada su participación.

El descargo de Wanda Nara tras haber sido hackeada: "No me escondo"

Wanda Nara volvió al centro de la escena por un nuevo escándalo con “La China” Suárez. Tras el Wandagate, el escándalo con Mauro Icardi, durante las últimas horas salieron a la luz una serie de posteos y mensajes muy fuertes en Instagram sobre la polémica que sorprendieron a todos sus seguidores. Más tarde, la misma Wanda hizo un descargo en redes explicando que había sido hackeada.

Primero, la cuenta de Instagram de Wanda publicó unas supuestas capturas de pantalla de conversaciones de chat con “La China” que pertenecían a 2018. En esas conversaciones viejas, se podía leer cómo la actriz le hacía comentarios halagadores sobre sus hijas, como “Tus hijos son perfectos”, dando cuenta que tenían un vínculo casi amistoso. A los pocos minutos, fueron eliminadas y aparecieron comentarios agrediendo a “La China” en sus publicaciones.

Sobre esto, Wanda explicó que también le hackearon su cuenta de Twitter y que tanto esa como la de Instagram están vinculadas a mails de amigos suyos, a quienes también habían hackeado anteriormente. “A mí y a dos amigas mías nos hackearon Instagram hace unos meses. Conmigo empezaron por el mail, por Twitter y después Instagram. Mis amigas nunca recuperaron sus cuentas de Instagram. Y yo hace bastante que intento recuperar mi Twitter”, comenzó.

Sobre los rumores de que quizás había querido publicar esos comentarios contra “La China” desde una cuenta falsa y se confundió, agregó: “No tengo nada que esconder. No tengo cuentas truchas, ni siquiera puedo con la mía, no puedo tener dos. En su momento, lo hablé directamente con la persona que lo tenía que hablar. Me gusta hablar las cosas, aclarar y dar la cara. No me escondo, nunca me escondí ni de nada ni de nadie”.