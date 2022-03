Analía Franchín se la pudrió a Nancy Pazos y arde Telefe: "Violadora serial"

Analía Franchín cruzó de manera picante a Nancy Pazos en plena transmisión de "Flor de Equipo", programa exitoso de Telefe. Qué fue lo que pasó.

La TV argentina volvió a tener un encontronazo mediático. En esta oportunidad, Analía Franchín y Nancy Pazos protagonizaron una pelea muy fuerte que viene desde hace unos días, y que comenzó a partir de de la violación grupal a una joven en el barrio porteño de Palermo.

En aquella oportunidad, y en medio de todo el revuelo que generó el nuevo caso de violencia de género, Pazos sostuvo: "Ser machista es ser violador". Como consecuencia, Franchín le indicó: "Mi padre era machista pero jamás hubiese abusado de una mujer. ¿Como vamos a decir eso?". El conflicto continuó. Nancy dialogó con Intrusos y le respondió a su compañera: "Ella dijo 'mi papá era machista y no fue ni sería violador'. Sí, nunca lo viste en un contexto en el que tu madre se le paró de manos y le dijo: 'Mirá, flaco, hasta acá llegaste. No quiero nunca más'. Y tu padre sintió que no, pero es que sí, y te termina violando". En tanto, concluyó: "Casi ven a las feministas como 'yo no quiero tener nada que ver con vos porque me gusta ser la mujer mantenida o bien acomodada'".

Este martes en la emisión de Flor de Equipo (Telefe) y en el marco del Día Internacional de la Mujer, Analía pidió la palabra al comienzo del programa y disparó: "Yo quisiera hacer un descargo si me permiten... la escucho a Nancy hablar del Día de la Mujer y está bueno destacar los logros de la mujer". "Digo esto porque ayer manchaste el honor de mi padre. Mi madre, que tiene 84 años y es una señora mayor, duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz... me parece machista romper el honor y la valentía de una mujer", profundizó.

Analía Franchín y Nancy Pazos se cruzaron en vivo por Telefe.

La exparticipante de MasterChef Celebrity trató de exponer a su colega con una anécdota de algo que sucedió en la interna del programa: "El feminismo, para mí, no pone en duda la capacidad del talento. Cuando vos llamás a un productor para quejarte de que Noelia (Antonelli) presenta el informe de la guerra es de machista porque estás poniendo en tela de juicio su capacidad, su talento y lo que se rompe el culo laburando para este programa".

Asimismo, Franchín reflotó las palabras que Nancy Pazos dijo sobre su padre: "Yo tuve y tengo hombres espléndidos en mi vida. Mi papá fue un gran señor, un gran señor y todavía no nació la persona que haya podido manchar su honor. Entiendo que lo hayas intentado, pero no lo lograste". "Y si ser machista es ser un violador, sos una violadora serial. Bienvenida sea si podemos seguir teniendo un diálogo cordial y buena onda, que es lo que pretendo", le marcó.

La respuesta de Nancy Pazos a los comentarios de Analía Franchín

Tras el descargo de Franchín, fue el turno de Nancy Pazos para responder. Sin embargo, la ex MasterChef no se quedó callada y ambas se trenzaron en una fuerte discusión.

Nancy Pazos: "Te dije que iba a hablar de esto en privado, no en público".

Analía Franchín: "Lo hablaste en Intrusos igual así que...".

Nancy Pazos: "Sabés bien que cuando terminó la nota, te dije que nos querían hacer pelear. No lo dije por tu padre...".

Flor Peña intervino y le pidió a Franchín: "También dejá que Nancy hable".

Nancy Pazos: "Yo lo quiero hablar en privado. Demás está decir que le mando un beso grande a tu mamá y que no la quise ofender a ella ni nada por el estilo. Lo puse como un ejemplo general. Cuando explico cuestiones que tienen que ver con el machismo en general, las digo con cuestiones muy contundentes. Me acusaste de un montón de cosas. Contaste cosas que ni siquiera te competen porque yo no me quejé con un productor porque Noelia presentó una nota. Yo sólo dije: 'Chicos, qué lugar me queda a mí si de la actualidad, que es lo que a mí me queda, también lo presenta Noelia, que es la que presenta las cosas de espectáculos".

Analía Franchín: "¿Entonces qué tendría que hacer yo que no presento eso? Si él (Paulo Kablan) presenta los policiales, ¿yo qué hago? ¿Me ahorco? No, no importa. Noe trabajó para eso y está bien".

Nancy Pazos: "No tiene que ver con esto, pero se ve que quiere ir al barro. Así que vamos al barro. Te dejé hablar y yo estuve en silencio. Le pido disculpas a tu mamá. Cuando me volvieron a preguntar sobre vos hace años... lo dije públicamente, me gusta habernos reencontrado en un contexto distinto. La verdad que cuando llegaste por primera vez puse ciertos reparos porque te tenés que hacer cargp de haber hablado de mis propios hijos...".

Analía Franchín: "Perdón, ¿yo hablé de tus hijos? Jamás hablé de tus hijos".

Nancy Pazos: "Te reclamó la producción por lo que decías de mis hijos...".

Analía Franchín: "Dijiste que me podían sacar la tenencia de mis hijos. Me sentí muy atacada por ese programa del que vos eras parte. No quería recrear esto acá. Dentro de todo, hace cuánto que trabajamos... tenemos distintas ideologías y fijate hasta qué punto llegamos".

