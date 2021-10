La furia de Darío Barassi tras ser discriminado: "Mi gordura no da vergüenza"

Darío Barassi fue atacado por una usuaria de Internet y se defendió con una contundente respuesta.

Darío Barassi compartió en su cuenta de Instagram un mensaje privado que le mandó una seguidora, quien le hizo un comentario muy despectivo sobre su aspecto físico. En varias oportunidades, Barassi habló públicamente sobre su cuerpo y explicó que lo acepta tal cual es y que se siente cómodo, más allá de las complicaciones que podría tener por su salud. Sin embargo, este comentario le significó una falta de respeto.

Todo empezó cuando el conductor publicó unas historias en Instagram expresándole su amor a su hija y a su esposa. Entre los comentarios, una internauta le escribió: “Entonces volvete saludable, así te tienen más tiempo y cuando tu nena se dé cuenta de lo gordo que sos, ¡se va a avergonzar de vos! No lo tomes como una agresión por favor, pero ¡es así”.

Barassi no toleró semejante actitud y le respondió: “Si mi hija se llega a avergonzar por el cuerpo de otro es porque hice las cosas mal educándola. Mi gordura no da vergüenza. Tu irreverencia en cambio, sí”.

Historia de Instagram publicada por Darío Barassi.

La semana pasada, había publicado una foto en sus redes junto con su esposa y su hija, de un domingo en familia al aire libre. Debajo, escribió: “Hoy el dueño de este lugar increíble al que fuimos a comer me dijo… ‘Sos feliz no?!? Se te ve feliz gordo...’. Yo me sorprendí un poco, aparte estaba cuidando a la pipi que se le dio por regar todas las flores, no entendí bien su comentario y dije... ‘Si estoy feliz!!! El día esta divino, estoy con la enana, mi mujer y amigos y tengo una entraña en el plato... Eso me preguntabas??’”, comenzó Barassi.

“Y el tipo, sabio por su edad y por ser hombre de experiencias, me sentencia... ‘No, no te pregunté eso. Pero quedate tranquilo que me contestaste. Sos feliz gordo. Agradecé’. Se fue. La pipi regaba flores, había olor a asado, mi mujer traía repelente y estaba diosa, el sol partía la tierra y yo suspiré contento y agradecido. Gran domingo. Gran vida”.

Darío Barassi sobre su relación con su cuerpo y la salud

En diálogo con La Nación, el conductor de 100 argentinos dicen habló sobre su salud y explicó: “Soy seguro, quiero a mi cuerpo y me siento cómodo. He sido un tipo conquistador y seductor, no tengo mambos al respecto. Sin embargo, no me gusta hacer apología de la obesidad, porque mi cuerpo es un cuerpo enfermo, aunque no tenga problemas de salud. Si bien tengo un cuerpo real, es un cuerpo con un sobrepeso importante”.

En este sentido, destacó la importancia de cuidar su salud pero, al mismo tiempo, tenerse respeto por sí mismo y aceptarse en el proceso. “Soy una persona obesa y no levanto la bandera diciendo que eso está bien. Soy de la bandera de la salubridad y por ese camino voy. Hago bastante terapia, consulto al nutricionista, no soy un relajado con el tema. De todos modos, siempre pregono que no hay que seguir estereotipos y ser fiel a uno mismo”.