La fuerte frase que le dijo la China Suárez a Benjamín Vicuña antes de separarse

Allegados a Vicuña contaron que él está triste por algo que le dijo la China Suárez antes de terminar.

La China Suárez y Benjamín Vicuña se separaron hace poco y son muchos los rumores que circulan al respecto. Entre todos los testimonios, los familiares de Vicuña dieron a entender que fue ella quien tomó esta decisión, justo un tiempo después de que él compró la casa en donde vivían con sus dos hijos, Magnolia y Amancio.

La periodista Laura Ufbal consiguió información exclusiva desde Chile y aseguró que la familia de Vicuña está enojada con la China Suárez porque él invirtió una gran cantidad de dinero en esa casona, en donde ahora vive ella sola con sus hijos. "De Chile nos llega la versión de que el actor estaría muy triste porque la actriz le dijo que 'ya no lo amaba' un mes después de haber puesto la nueva casa comprada en un barrio privado de Pilar, a nombre de ella, madre de sus hijos”, reveló.

Los allegados a Vicuña se mostraron molestos porque él “tuvo que vender acciones para comprar la casa”. Se trata de una mansión ubicada en Chacras de Murray, en Pilar. “Es un country de polo. Llama la atención porque China tiene otro modo de vida”, comentó la panelista Yanina Latorre, y explicó que “son terrenos muy grandes con expensas de 40 mil pesos porque son chacras".

¿Benjamín Vicuña le fue infiel a la China Suárez?

Hay un rumor de que Benjamín engañó a la China meses atrás, cuando había viajado a Córdoba por trabajo. Según esta versión, conoció a una moza en un bar, llamada Marianela, y estuvieron juntos una noche. En aquel entonces, él no estaba separado de Suárez pero estaban pasando por un momento crítico. Vicuña desmintió esto y, de igual forma, sus familiares dijeron que era todo mentira y que él nunca conoció a esa chica.

Esta semana, la estrella de Casi Ángeles publicó un video en Instagram desde su auto, en donde desmintió todo y pidió que se deje de difundir esta versión. “Como rompen los huev… con la moza que me escribió. No me escribió nunca nadie, nadie me dio detalles físicos, ni siquiera sé si existió, no tengo ni idea. ¡Paren ya, por favor!”, exclamó la China Suárez.

“Dejen a la gente separarse en paz. No pasa nada, la gente no se separa siempre por una infidelidad o por una traición. La gente se separa por muchas otras cosas más simples. Nos queremos un montón, está todo bien y nos separamos bárbaro, aunque eso no venda. Pero córtenla ya, por favor. Es agotador”, finalizó.