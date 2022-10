La fuerte denuncia de L-Gante contra Roberto García Moritán: "Ignorado"

L-Gante se sintió incómodo en más de una ocasión durante La noche de Mirtha y no dudó en apuntar contra Roberto García Moritán.

L-Gante fue uno de los protagonistas más destacados de la emisión más reciente de La noche de Mirtha por su cruce con la conductora y en las últimas horas agregó una durísima denuncia contra Roberto García Moritán, quien también estuvo como invitado en la mesaza del sábado pasado. "He sido ignorado", se quejó el reconocido cantante en sus redes sociales, donde compartió un recorte de los momentos en los que no la pasó bien.

La gran mayoría de los recortes de la emisión del sábado de La noche de Mirtha se quedaron con el fuerte cruce entre Mirtha Legrand y L-Gante, quien le reprochó a la diva un comentario desafortunado respecto al nombre de su hija. Pero el cantante también remarcó otra situación que lo incomodó sobre la mesaza a la que estuvo invitado.

"Dos preguntas que he sido ignorado", escribió Elián Valenzuela en sus historias de Instagram, junto con una selfie suya en su clásica pose. A continuación, L-Gante compartió dos breves momentos de su visita a La noche de Mirtha en los que habló y nadie le prestó atención.

En uno de ellos, Roberto García Moritán aseguró que "hay un gran negocio detrás de la pobreza", a lo que Mirtha quiso saber cuál era. "Generan necesidades", replicó el legislador porteño. Atento a la charla de la mesa, L-Gante repreguntó: "¿Negocios que lucran con la pobreza o que llevan a la pobreza?". Pero el marido de Pampita no respondió a la consulta del cantante y recomendó la película El lobo de Wall Street.

Sin embargo, eso no fue todo porque L-Gante compartió otra situación de la noche en la que no le prestaron atención. "¿Es algo que lleva tiempo, y es difícil estar en el lugar de ser Presidente hoy en día, o creen que es algo que puede llegar a venir otra persona y solucionar rápidamente? Eso es lo que me gustaría saber", consultó el cantante, pero los demás invitados de la mesa lo ignoraron y le preguntaron a él si había pasado hambre.

Las románticas vacaciones que planean Wanda y L-Gante

Días atrás trascendió que la mediática ya terminó sus compromisos laborales en Argentina y volverá a instalarse en Turquía, país en el que está viviendo Mauro Icardi con sus hijos. En medio de ese viaje, aprovechará para hacer una parada en Francia y pasar unos días junto al ex de Tamara Báez. "Tengo información exclusiva. La semana que viene Wanda está volviendo a Turquía. L-Gante y Wanda Nara se van a encontrar en París, en la ciudad del amor. Eso es lo que me cuentan. Probablemente esperen a blanquear, a que la situación con Tamara esté del todo resuelta", contó Luli Fernández en Socios del Espectáculo (El Trece).

"Me dicen también que la relación entre Wanda y L-Gante marcha más que viento en popa y en cualquier momento llegaría la confirmación conjunta", sumó la panelista. Además, destacó que Icardi y la mediática "están definitivamente separados" y que "ya se iniciaron todos los trámites de divorcio en Italia". Por último, Fernández detalló que "desde el entorno de L-Gante dicen que la relación le está haciendo muy bien, que nunca lo vieron así, que está mucho más tranquilo y que dejó de fumar marihuana".