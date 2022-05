La fuerte decisión de Lali Espósito sobre su vínculo con Mariano Martínez: "No queremos saber más"

La famosa cantante hizo una fuerte confesión sobre su vínculo con el actor que fue su pareja.

Lali Espósito volvió a referirse a Mariano Martínez a años de haber finalizado su relación, sin embargo, lejos de tratarse de una mirada positiva, la cantante confesó que prefiere mantener la mayor distancia posible del actor. Sincera y con el humor que tanto la caracteriza, la intérprete de Disciplina se refirió específicamente a la actividad de Martínez en las redes sociales.

Este lunes 30 de mayo, la famosa cantante asistió como invitada a Cortá por Lozano, ciclo emitido por Telefe. El motivo principal de la visita se debía al pronto estreno de la nueva temporada de La Voz Argentina, pero la charla terminó por desviarse hacia otros temas. En este marco, Lali Espósito habló sobre su relación pasada con Mariano Martínez y especificó la rotunda decisión que tomó con respecto al su vínculo con el actor.

En medio del diálogo que mantuvo con Vero Lozano y su panel, Lali se refirió a la forma en la que utiliza sus redes sociales y con quiénes eligen interactuar. "Hay gente a la que hay que dejar de seguir. Hay gente sobre la que no queremos saber más nada de su cotidianeidad", expresó la jurado de La Voz Argentina con el humor que tanto la caracteriza.

Esta declaración generó alertó a Lozano quien no tardó en abrir el juego para que Lali Espósito diera más detalles sobre quién hablaba. “¿Alguien que está tatuadito?”, indagó la conductora y agregó: "Uno que se tatuó las tetitas y hace taekwondo”. Ante la ocurrencia de la Verónica, la cantante se rio nerviosa y cambió rápidamente de tema, pero quedó en evidencia que estaría hablando de Mariano Martínez.

“No bloqueo personas en las redes sociales, porque eso sería como que me los tomo muy en serio y muy personal. Siempre hay alguien que te bardea eventualmente. Hay gente que no cree que uno sea así cómo es, cree que una se hace la copada. Supongo que es porque ellos serían distintos si fueran famosos", cerró el tema Lali Espósito.

Cuándo se estrena La Voz Argentina

Luego de una exitosa temporada en el 2021, la producción de Telefe anunció la fecha de estreno de la nueva entrega de La Voz Argentina. Con un equipo de jurados ya conformado por Lali Espósito, Ricardo Montaner, Soledad Pastorutti y Mau y Ricky, los participantes seleccionados y varios programas ya grabados, el reality show de música entró en la cuenta regresiva para su estreno por el canal de la familia.

"¡Listos para empezar La Voz Argentina! nueva temporada desde el domingo 5 de junio por Telefe", escribió Marley en su cuenta de Twitter junto a una foto con Lali, una de las jurados. Rápidamente, este comunicado generó la reacción de internautas que se mostraron muy entusiasmados por el regreso del famoso reality show.