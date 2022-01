La fuerte advertencia de Karina Mazzocco a Cinthia Fernández y su ex: "Van a arruinarles la vida a las nenas"

Karina Mazzocco se metió en la polémica entre Cinthia Fernández y Matías Defederico por sus tres hijas en común y les dio un duro consejo.

Matías Defederico, expareja de Cinthia Fernández, con quien comparte tres hijas, habló en Nosotros a la mañana con Karina Mazzocco, la conductora del programa, sobre el conflicto que tuvo con Cinthia durante Año Nuevo. Indignada por esta situación e intentando buscar soluciones, la periodista le advirtió a Matías que, si no solucionan pronto este tema, las nenas van a sufrir mucho.

Desde hace días, la polémica entre Cinthia y su ex trascendió a la vida pública y sigue sin resolverse. Mientras tanto, las tres niñas están en el medio de la situación, viendo a sus dos padres discutiendo en televisión. Ante esto, Karina le dio un consejo a Matías, que acudió a su programa a contar su versión de los hechos.

“¿Qué estás dispuesto a hacer para cambiar esta situación y tener una vida feliz, vos, tu ex y las chicas?”, le preguntó la conductora. “Yo traté de ser lo más pacífico posible todo este tiempo. Aguanté un montón de cosas. Trataba de obviar un montón de cosas para respetar a la mamá de mis hijas, pero llega un momento en el que todo explota”, le respondió él.

“Totalmente, Matías. El tema es que en el medio están las chicas. Tienen que encontrar la manera con Cinthia de arreglar esto porque si no, van a ser un par de infelices y, lo peor de todo, van a arruinarles la vida a las nenas. ¡De verdad!”, añadió Mazzocco. “Está buena esta nota que estamos haciendo porque lo que vos vivís con Cinthia y lo que Cinthia vive con vos, y lo que esas chicas viven con ustedes es recontra común. Esto le pasa a mucha gente”, cerró.

Por su parte, otra de las panelistas coincidió con Karina y opinó que, ya que el problema central no tiene que ver con lo económico sino con que Cinthia “no lo deja ser papá”, según sus palabras, podrían solucionarlo teniendo una conversación de una vez por todas. “Decías que no le deseas esto ni a una mujer ni a un hombre, y sin embargo, parecería que se lo estuviesen deseando a las hijas, porque las pobres nenas están tironeadas de un lado y del otro y seguramente estén sufriendo. Tal vez Cinthia lo escucha y cede un poco”, señaló.

¿Qué dijo Matías Defederico en defensa por los dichos de Cinthia Fernández?

Todo empezó cuando Cinthia lo acusó de padre irresponsable por haber tomado alcohol la noche de Año Nuevo, cuando se suponía que tenía que llevar a las nenas en auto de regreso a su casa. Ante esto, él publicó en sus historias de Instagram un texto desmintiendo todo y asegurando que ella había mentido, como en tantas otras ocasiones.

“No entiendo, aún ya pasado 4 años de separarme, la cizaña, el odio y el rencor que maneja CF contra mí, cuando nos separamos por los cuernos que ella me metió con su compañero ("Pasti", Franco Friguglietti) de obra en Stravaganza”, publicó. “Realmente no puedo vivir en paz, no puede ser que se maneje con total impunidad en la TV una mujer así y pueda decir lo que se le cante. Realmente es un calvario mi vida todos los días de mi vida. No se lo deseo a ningún hombre ni a ninguna mujer”.

Más tarde, después de que ella lo acusó de no haber estado presente en el parto de una de sus hijas, publicó un segundo descargo: "¿Te acordás que ese día cagaste a trompadas a tu mamá y rompiste bolsa, el cual mi papá tuvo que venir a cuidar de las gemelas y yo llevar a tu mamá con las valijas porque la echaste a la calle? En ese lapso fuiste al hospital sola, pero yo llegué al sanatorio y estuve presente en el parto de Francesca. Mitómana”.