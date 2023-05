La fuerte acusación que complica a Andy Kusnetzoff: "Me bajaron"

A poco de su regreso a la pantalla chica, una famosa actriz hizo u fuerte descargo contra el programa que lleva a cabo el conductor en Telefe.

En medio de las negociaciones para volver a la televisión, Andy Kusnetzoff recibió una fuerte acusación que lo complica. El famoso conductor fue protagonista de fuertes declaraciones que ponen en aprietos la reputación del programa.

La responsable de las declaraciones fue Marixa Balli, la famosa actriz que en las últimas semanas se volvió tendencia por sus dichos sobre Rodrigo. Precisamente, la actriz reveló el mal momento que pasó por culpa de la producción de PH: Podemos Hablar, ciclo que conduce Kusnetzoff por Telefe, y generó gran polémica.

"Yo estuve muchas veces en PH. Hace dos años que me estaban llamando y llamando, y yo les decía que no, porque una vez no me gustó una situación porque les dije, 'conmigo no se jode'", empezó por contar en LAM. Luego, aclaró: "Yo no voy a aflojar porque sea PH, ni nada. Después, me siguieron llamando y como les decía que no, me ofrecieron pagarme".

En este marco, profundizó: "Lo que pasa es que me volvieron loca una semana, y me decían, 'Por favor, Marixa, para el primer programa'. Iban a estar el diseñador Artemis, Pampita, la verdad que iba a estar linda la mesa. Toda la semana me rompieron para que vaya, a mí me molestaba tanta insistencia". Finalmente, contó que le ganó la insistencia, pero no tuvo una experiencia muy grata: "Y a dos días del estreno, me vuelven a llamar, 'por favor, vení' y les digo, 'bueno, está bien, perfecto voy'".

Finalmente, contó: "Entonces me preparo, selecciono la ropa, suspendo mis actividades y cuestión que a las 12 de la noche del día anterior a grabar, me mandan mensaje, me bajaron del programa. Imagínense que los mandé a...". Luego, Marixa contó que la volvieron a convocar en otras ocasiones, pero nunca más volvió a aceptar.

El sorpresivo video de Andy Kusnetzoff alejado de Telefe: "¿No te acordás?"

Andy Kusnetzoff reapareció en sus redes sociales a través de varios videos que dan cuenta de una cobertura en la ciudad de Nueva York. En medio de las negociaciones que cada vez lo alejan más de Telefe, el conductor se mostró junto a una reconocida figura de Hollywood que estaba protestando en las calles.

En Twitter, Andy Kusnetzoff se convirtió en tendencia por un video recorriendo Nueva York para Perros de la Calle por FM Urban Play 97.5, la radio donde trabaja. Allí se topó con la actriz y productora Susan Sardon, quien estaba acompañando un protesta por los trabajadores. Sin embargo, el conductor le recordó otra situación.

"Hola Susan, somos de Argentina. Te di un Oscar en una limusina hace 25 años. Estaba manejando, te lo di y bajaste la ventana ¿No te acordás de mí?", le dijo. En ese momento, la actriz frenó su caminata para intentar recordar ese momento que se presume que fue cuando Andy era el notero de CQQ, uno de sus primeros pasos en la televisión.

Para su mala suerte, Susan no se acordó en lo absoluto de ese momento y cambiaron de tema inmediatamente. "Soy parte de la unión de guionistas, estoy con mis hermanas y hermanos de esta unión absolutamente. Como dije, con las minorías y todos los demás. El lunes voy a estar en Albania", contó la figura de Hollywood que supo protagonizar "Thelma & Louise" y "Dead Man Walking" (con la que ganó el Oscar a Mejor actriz en 1995), entre muchas otras.

"Muy bien, no es normal ver a una celebridad peleando por los derechos de los trabajadores así que felicitaciones. Muchas gracias desde Argentina. Te queremos", expresó Andy, quien se alejó de la protesta para terminar con la charla. Mientras realiza la respectiva cobertura en Nueva York, está viendo si continúa o no en Telefe luego de que se refloten las negociaciones para que PH: Podemos Hablar siga en la pantalla.