La escalofriante confesión de Analía Franchín sobre la muerte de Walter Olmos: "Restos de sangre"

Franchín reveló que estuvo en el lugar en donde sucedió el trágico hecho y dio detalles escalofriantes. La invitada en PH recordó la noche en que Walter Olmos se quitó la vida.

Analía Franchín fue invitada a PH: Podemos Hablar y pasó al frente en la primera consigna del punto de encuentro. La misma tuvo que ver con experiencias dentro de hoteles, y allí fue donde recordó la noche en que estuvo en el departamento donde el cantante Walter Olmos se quitó la vida.

"Me tocó ir a cubrirlo y era como que no estaba ni cuidada la escena del crimen. Entraba cualquier notero, sacabas cualquier imagen. Estaba todavía la pizza que había comido la noche anterior y restos de sangre. Fue muy feo. Qué horror, cómo podemos acceder a esto. Tan livianamente", comenzó diciendo Analía Franchín. Este episodio ocurrió en la noche del 8 de septiembre de 2002, donde el músico terminó impactándose con un disparo procedente de una pistola Bersa calibre 22.

Dando detalles de la situación observada por ella y diferentes medios, Analía Franchín agregó sobre la trágica noche en que Walter Olmos murió: "(Estaba) recontra pegada a la escena del crimen, él estaba ahí. Un horror".

Yanina Latorre reveló el secreto más guardado de Analía Franchín

Yanina Latorre hizo una impactante revelación sobre una ex panelista de Los Ángeles de la Mañana, al referirse a los retoques estéticos que la celebridad hacía en su rostro cada fin de semana. La esposa de Diego Latorre dio nombre y apellido de la figura en cuestión y además contó algunas intervenciones que hizo en su cuerpo.

"Yo me saqué las bolsas gracias a Nequi. Te debo la vida, al final te tengo que querer. Me mandó a un médico que me dio una inyección que me las borró. Es lo mejor que hizo", comenzó la angelita, en medio de una entrevista a Nequi Galotti, quien fue parte de LAM hace años y con quien ha tenido fuertes peleas al aire.

Acto seguido, la madre de Lola Latorre hizo referencia a una de las panelistas que formaron parte del ciclo conducido por Ángel de Brito en los inicios, Analía Franchín: "Se operaba todos los viernes, tenía como una obsesión. Ella se iba de acá, la operaban y el lunes volvía. Estaba loca”.